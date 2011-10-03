-Arınç: Türkiye turizmde yükseliyor MANİSA (A.A) - 03.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye turizmde yükseliyor. Fevkalade güçleniyor. 2010 yılı rakamları 30 milyona yakındı. Şu andaki rakamlar da bunu aşacağımızı gösteriyor'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Manisa'da Anemon Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever işadamı İsmail Akçura tarafından eşi Nihal Akçura adına Uncubozköy Mahallesi'nde yaptırılan, ''Nihal Akçura Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi''nin temel atma töreninde, turizm meslek lisesinin inşasıyla Manisa'da ihtiyacı hissedilen bir eğitim kurumunun hizmete gireceğini söyledi. ''Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası'' kapsamında Manisa Valiliği ile hayırseverlerin 2003 yılından bugüne kadar 142 protokol imzaladığını, fakülte, sağlık ocağı, okul gibi sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirildiğini dile getiren Arınç, 142 protokol çerçevesinde yaptırılan fen liseleri, Anadolu liseleri ve meslek liseleri ile kentte bin 260 dersliğe ulaşıldığını bildirdi. Arınç, yaptırılan eğitim kurumlarının maliyetinin 130 milyon liraya ulaştığına işaret ederek, ''Kamu harcaması yapılmadan, hayırseverlerimizin bütün katkılarını sağladığı böylesine bir desteğe her zaman şükran duymamız gerekir'' dedi. Manisa'da organize sanayi bölgesi ile büyük firmaların da teknik ve meslek içerikli okullar yaptırdığını, diğer kurum ve kuruluşların da güçleri oranında katkı sağladığını belirten Arınç, sadece bu yıl içinde 142 protokolün 23'ünün hayata geçirildiğini ve eğitime yönelik 20 milyon liralık yatırımın gerçekleştirileceğini ifade etti. Hayırsever Akçura ailesinin Türkiye'de 20'ye yakın oteli hizmete açtığını, otellerin haklı bir şöhrete sahip ve iyi bir marka olduğunu dile getiren Arınç, ''Anemon'' markasının özellikle hizmet sektöründe önem taşıdığını belirtti. Arınç, ''Manisa lalesi'' olarak bilinen, ''Anemon'' isminin de otel adıyla turizm ve hizmet sektöründe dünyada yayılacağını vurgulayarak, bu isimle Manisa'nın kendi markasının da güçlenir hale geldiğini vurguladı. Manisa'da eğitimin önemli ölçüde güç kazandığına, öğretmen sayısının 12, derslik sayısının 15 kat arttığına dikkati çeken Arınç, fen ve Anadolu liselerinin bütün ilçelerde, meslek okullarının ise bölgede pek çok yerde hizmet verdiğini dile getirdi. Celal Bayar Üniversitesindeki öğrenci sayısının 32 bini aştığına değinen Arınç, ''Artık Manisa bir üniversite şehri olacaktır. Manisa aynı zamanda ilköğretimden, lise sona kadar güzel derslikleri, laboratuvarlarıyla örnek bir eğitim kenti olacaktır'' diye konuştu. -Turizmdeki başarı- Arınç, Türk halkının büyük bir sorumlulukla yerine getirdiği, ''Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası'nda Manisa'nın ilk üç ya da dört il arasına girmiş olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin hizmet sektöründeki kalitesine de değinen Arınç, söz konusu sektörün başka sektörleri de desteklediğini ve Türkiye'de çok önemli bir girdi meydana getirdiğini belirterek, otelcilik ve turizmin ise hizmet sektörünün ana damarları olduğunu vurguladı. Arınç, şöyle devam etti: ''Türkiye turizmde yükseliyor. Fevkalade güçleniyor. 2010 yılı rakamları 30 milyona yakındı. Şu andaki rakamlar da bunu aşacağımızı gösteriyor. Bu, aynı zamanda 30 milyar dolarlık bir turizm girdisi demektir. Bacasız sanayi dediğimiz turizm, Türkiye'de ister güneşiyle, ister deniziyle, ister dağıyla, ister inanç turizmiyle fevkalade şartlara sahip, gelişmesi, güçlenmesi çok kolay bir sektör olarak görülmektedir.'' Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısının 7 milyonu geçtiğini, dakikada iki uçağın bu havalimanına inebildiğini dile getiren Arınç, Türkiye'nin ihmal edilmiş, unutulmuş yörelerinin de turizm alanıyla ortaya çıkarıldığını ve sektörde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi. Arınç, şu anda termal turizmin rağbet gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Şimdi rağbet gören termaldır. Şimdi rağbet gören elbette Türkiye'nin sahip olduğu zenginliklerin turizm adıyla pazarlanmasıdır. Bina imkanlarımız çok. Yeter ki sektör koşar adım bu noktada yeni hizmetler sunmuş olsun. Türkiye olarak turizmde çok ileri gidiyoruz. Bundan kazanç sağlıyoruz. Bu okullardan mezun olan öğrencilerimizin de hizmet sektöründe mutlaka kalite getireceğine inanıyoruz. Bu kaliteyle bu sektörün çok daha önemli girdiler sağlayacağını düşünüyoruz.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, Akçura çiftine teşekkür ederek, ''6 milyonun üzerinde bir maliyeti öngörüyorlar. Bu bir fedakarlıktır. Bu katkının Manisa için de Türkiye için de güzel bir örnek oluşturmasını temenni ediyorum'' diye konuştu. -Manisa Valisi Daşöz- Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz de okulu yaptıran hayırsever ailenin yatırımlarını bütün Türkiye'nin bildiğini söyledi. Akçura ailesinin ülkenin her tarafından örnek yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Daşöz, bu okulun da projesi ile örnek bir eser olarak ortaya çıkacağını vurguladı. Daşöz, okulun Manisa'daki uygulamalı turizm eğitimini sağlayacağına değinerek, kentin hayırseverlerin yaptırdığı eğitim kurumlarıyla örnek illerden bir olduğunu söyledi. Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile hayırsever çift ve diğer protokol üyeleri temele ilk harcı birlikte attı. Temeli atılan 16 derslikli okul alanı içerisinde kız ve erkek öğrenciler için pansiyon da yapılacak. Törene Arınç'ın eşi Münevver Arınç ile Nihal-İsmail Akçura çifti ve öğrenciler de katıldı.