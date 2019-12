-ARINÇ: TÜRKİYE SİYASİ İSTİKRARA SUSAMIŞTIR İZMİR (A.A) - 22.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hükümetin yıkılması için yapılan planlardan anında haberdar olduklarını ve hükümetin bu anlamda çok badireler atlattığını belirterek, endişe ve korku yaratmamak için bunları halka hissettirmediklerini, sakladıklarını söyledi. Buca Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (BESİAD) 9. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hilton Oteli'nde verilen dayanışma ve tanışma yemeğine katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada derneğin bugüne kadar ısrarla sürdürdüğü güzel çalışmalardan bahsederek, bir işin az da olsa devamlı olmasının önemine dikkati çekti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'a gittiğini ve bu ildeki büyük kalkınmayı gördüğünü, geçmişte hiç çalışmayan havaalanına şu anda günde 12 sefer yapıldığını dile getiren Arınç, iş adamlarının ülkedeki gelişmelerle ilgili ''Türkiye uçuyor'' sözlerini sarf ettiğini, işlerin yoğunluğundan dolayı iş makinesi bulmakta sıkıntı çekildiğini, Türkiye'de istikrarın olduğunun ve gelecek 10 yıl sonrasını görebildiklerini söylediğini anlattı. Türkiye'nin son 40 yılının siyasi tarihini birebir yaşadığını, ülkede her dönem bir ekonomik kriz, yüksek devalüasyon, yüksek faiz veya enflasyonun yaşandığını, 10 yıl önce 600 bin lira olan doların bir gün içinde 1 milyon 600 bin liraya yükseldiğini, gecelik faizlerin yüzde 7-10 binlere çıktığını, ekonomik krizde insanların paralarıyla birlikte ümitlerinİ de kaybettiğini, ancak şu anda 10 yıl sonrasının görülebildiğini vurgulayan Arınç, ''Allah nazarlar saklasın'' dedi. 3-4 ay önce Uganda'ya gittiğini, Türk büyükelçiliğinin ise burada 6 ay önce kurulduğunu anımsatan Arınç, ''Oraya 10 sene önce gidenler var. Türk okullarını açan öğretmenlerimiz ve işadamlarımız hamiyetli, gayretli ahlaklı güzel insanlarımız. 1998'de onlar okullarını açıyorlar. Biz 2010'da büyükelçiliğimizi açıyoruz. Büyükelçi uçaktan inince okul öğretmenleri kendisini karşılıyor. Bu ne kadar güzel birşey'' diye konuştu. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde iş adamlarının uçakla yurt dışına götürüldüğünü ve kendisinin de bu durumu o zaman eleştirdiğini anımsatan Arınç, o durumun ne kadar da doğru bir şey olduğunu anladığını, şu anda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yurt dışı seyahatlerinde yüzlerce iş adamını yanında götürerek iş bağlantılarının yapıldığını anlattı. Türkiye'nin artık geleneksel ticaret yaptığı ülkelerle sınırlı kalmadığını, öyle olsaydı ihracatın 130 milyar doları bulamayacağının altını çizen Arınç, ''Her yere gideceğiz, her yerden istifade etmeye çalışacağız'' diye konuştu. Türkiye'nin AK Parti iktidarında büyümede çok iyi neticeler aldığını, 1999-2000-2001'de eksi olan büyüme rakamlarının yüzde 10'lara çıktığını, 2010'da yüzde 6.5-7 arasında olduğunu, büyümenin istihdamı, kapasite kullanımındaki artışı gösterdiğini vurgulayan Arınç, iktidara geldiklerinde bin 500 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara yakın bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Arınç, şöyle devam etti: ''Bütün bunların bence bir sebebi var. Benim siyasetçi olarak görebildiğim Türkiye siyasi istikrara susamıştır. Siyasi ve ekonomik istikrar siyam ikizleri gibidir. Birbirlerinden ayıramazsınız. İkisi birbirini etkiler ve tetikler. Siyasi istikrar bozulursa ekonomide güzellik beklemeyin. İkisi birlikte gidecek. Ama temenni siyasi istikrar. Tek başına iktidar olmak önemli, çabuk kararlar alabilirsiniz, daha cesur davranabilirsiniz ama bu da tek başına yeterli değil. Daha başka unsurların da siyasi istikrara katılması lazım. Toplumsal barış, toplumda ayrımcılığın kalkması, karanlık güçlerin defolup gitmesi, Türkiye'de adaletin varlığını, devletin çetelerle mücadele ettiğini görmesi, yarın endişesinin ortadan kalkması, mafyanın hakimiyetinin değil kanunun hakimiyetinin sağlanması, bunlar istikrarı destekleyen unsurlar.''