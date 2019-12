-ARINÇ: TÜRKİYE KENDİSİNİ GÜÇSÜZ GÖRMÜYOR KÖLN (A.A) - 06.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin bugün dünyanın sorunlarını çözmede yardımcı olan bir ülke konumunda olduğunu, artık kendisini güçsüz görmediğini söyledi. Arınç, Almanya'da sürdürdüğü temasları çerçevesinde, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (ATDB) tarafından Porz semtindeki çok amaçlı bir salonda düzenlenen toplantıda, Köln'de yaşayan Türklere hitap etti. Türkiye'nin gittikçe güçlenen bir ülke olduğunu vurgulayan Arınç, şöyle dedi: ''Türkiye artık kendisini güçsüz görmüyor. Bugün dünyanın sorunlarını çözmede yardımcı olan bir ülke konumunayız. Bulunulan ülkenin toplumunda daha uyumlu çalışan, başarılı olan sanatı, bilimiyle üniversitesiyle daha güçlü bir toplum olacağız. Asayişten yanayız. Kötü örnek hiçbir zaman gösteremeyecekler. Almanya Türklerden kazanıyor dedirtmemiz lazım. İş laftan çıktı, iş konuşulanları yapabilecek ölçüde yapmaya geldi. Süpermen değiliz elimizde tatlı cadının sopası yok her vurulduğu yeri düzeltsin. Doğru bildiğini tüm gücüyle yapmaya çalışan halkını dünyanın neresinde olursa olsun hakkını hukukunu arayan ve savunan geçmişten daha dirayetli bir hükümetimiz var. Biz ölçerek biçerek reel politika yapmaya mecburuz. Biz yapmayacağımız söylemiyoruz.'' Başbakan Yardımcısı Arınç, Türklerin işçi olarak geldikleri Almanya'da, bugün işveren olduklarını ifade etti. Kendilerine yapılan duaların yettiğini belirten Arınç, ''Birilerinin oyunlarını bozan tek şey, milletin samimi duasıdır. Bizi ayakta tutan tek şey odur'' diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın her tarafıyla ticaret yaptığının altını çizen Arınç, ''Artık Uganda'dan Moğolistan'a kadar iş yapıyoruz. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti en önemli ticari partnerimiz. Türkiye'de milli gelir ortalama iki bin dolardı, şu anda 12 bin dolar seviyesindeyiz. 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında 25 bin 30 bin dolara ulaşacağız. Milletten aldığımızı millete harcıyoruz. Cebimizden harcamıyoruz eskiden kayıp kaçak vardı. Havuzun içini sıvadık. Kaçak kalmadı''dedi. Türkiye'de 81 ile devlet üniversitesi kurduklarını bildiren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Hakkari'ye Oxford'dan rektör getirdiklerini ve Türkiye'de sağlık hizmetlerinin artık Almanya ve ABD'de bile olmadığını kaydetti. -ÇİFTE VATANDAŞLIĞIN TAKİPÇİSİYİZ- Bülent Arınç, Almanya'da yaşayan Türklerin en büyük isteklerinden biri olan çifte vatandaşlık konusunda da değinerek bu konuda gerekli girişimlerde bulunduklarını ve çok yakın zamanda bu konuda önemli gelimeler olacağını söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, yurt dışında yaşayan Türklerin seçme ve seçilme haklarının 40 yıldan bu yana konuşulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konuda ilk kez biz adım attık. 3,5 sene önce kanun çıkardık. Bizim çıkardığımız her kanunu Anayasa Mahkemesine götürenler var. Anayasa Mahkemesi sadece gümrük kapılarında oy kullanmayı onayladı, diğer yolları iptal etti. Buradaki insanların oy kullanmadığı her seçim eksik bir seçimdir. Oy kullanmak kişinin namusu gibidir. Herkes oy kullanmalı. Seçimlere YSK karar veriyor. YSK da şu anda altyapı olmadığını söylüyor. YSK yurt dışı seçmen kütüğünün olmadığını söylüyor. Çalışması var, ama bitmiş değil. Belki e-mail yoluyla oy kullanarak bu seçimlerde oy kullanmak mümkün olabilecek. Biz sizin mutlaka oy kullanmanızı istiyoruz. Başta sandık koyarak oy kullanma konusunda Almanya ve diğer bazı ülkeler güvenlik nedeniyle karşı çıktılar. Biz güvenliğinizi sağlayın dedik, ama istenilen neticeyi alamadık.'' Almanya'da kendisine anlatılan sorunlardan bir tanesinin eğitim ataşeliği eksikliği olduğunu ifade eden Arınç, bu konunun takipçisi olacağı sözünü verdi. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (ATDB) Genel Başkanı Hasan Özdoğan, konuşmasında Alman Merkez Bankası eski yönetim kurulu üyesi Thilo Sarrazin'in Müslüman ve Türkleri aşağıladığını hatırlatarak Alman kamuoyunun buna gerekli tepkiyi vermemesini eleştirdi. Almanya'da okuyan ve diploma sahibi gençlerin iş ararken ayrımcılığına uğradığını savunan Özdoğan, bu nedenle Türkiye'ye dönmeye hazır birçok akademisyen Türk gencinin olduğunu ifade etti. Avrupa'da Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka'da çifte vatandaşlığın Türkler için mümkün olmadığını belirten Özdoğan, bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Gürsel Dönmez de başkanlığın görev ve yetkileri ile çalışma alanlarını anlattı.