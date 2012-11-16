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Politika

Arınç: Türkiye ve İsrail görüşmeli

Arınç, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar için diyalog çağrısı yaptı

16 Kasım 2012 00:20

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail'in Gazze'deye düzenlediği saldırıya ilişkin olarak, "İsrail'in Gazze'ye saldırması, önemli bir şahsı şehit etmesi, şehirde hedefleri vurması insanlık dışı bir davranıştır" dedi. Arınç , saldırıyı “bir facia” olarak niteleyerek, ''İki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleriyle bu facianın veya saldırıların durdurulması konusunda görüşmesi lazım.'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği operasyon hakkında konuştu. İsrail'in düzenlediği operasyonda öldürülen Hamas'ın komutanlarından Ahmed el-Caberi'yi 'önemli bir şahıs' olarak niteleyen Arınç, "İsrail’in Gazze’ye saldırması, önemli bir şahsı şehit etmesi, şehirde hedefleri vurması insanlık dışı bir davranıştır. Bu bir facia" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze'ye düzenlenen operasyonları kınadığını hatırlatan Arınç, saldırıların durmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Geçmişte Gazze’de yaşanan acı olayların tekrarlanmamasını istiyoruz. Masum insanların hayatını kaybetmemesini istiyoruz. Bu saldırıların hiçbir ahlaki, hukuki dayanağı yok. Bir şehrin bombalanması, insanların ölmesine yürekler dayanmıyor. İsrail‘le ilişkilerimizde belli sebeplerle bir gerileme var ve ilişkilerin dondurulması söz konusu. Yine de iki ülkenin bu olay dolayısıyla hiç olmazsa birbirleri ile bu facianın veya saldırıların durdurulması konusunda görüşmesi lazım..."

 

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