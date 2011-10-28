-Arınç: Türk halkı kardeşliğini gösterdi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Van depreminden sonra milletin, bir kez daha kardeşlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, araya sokulmaya çalışılan ayrılık ve düşmanlık çabalarına birbirini kucaklayarak, yanıt verdiğini belirtti. Arınç, depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarıyla ilgili düşüncelerini twitterdaki hesabından paylaştı. Milletin, Van depreminin ardından bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir yardımlaşma ve dayanışma hareketi başlattığını ifade eden Arınç, ülkenin dörtbir yanından 7'den 77'ye herkesin gücü oranında depremzede kardeşlerine yardımcı olmaya çalıştığını anlattı. Arınç, çöpten eşya toplayarak nafakasını çıkarmaya çalışan bir vatandaştan harçlıklarını toplayıp Van'daki kardeşlerine gönderen lösemi hastası çocuklara; dar gelirli vatandaşlardan varlıklı iş adamlarına kadar sporcusu, siyasetçisi ve sanatçısı herkesin tek yürek olduğunu dile getirdi. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, dernekler ve vakıflarla tüm kesimlerin inanılmaz bir gayret gösterdiğinin altını çizen Arınç, ''Medyamızın gösterdiği duyarlılık ise insanın göğsünü kabartacak türden bir davranış oldu. Ortak yayın ile bugüne kadar benzeri görülmemiş bir yardım kampanyası gerçekleştiren medyamız rekor miktarda bağış topladı. Kısacası herkes, yüreklerimizi de sarsan bu felaket karşısında üzerine düşeni hakkı ile yerine getirdi'' diye yazdı. Depremden sonra vatandaşların gösterdiği örnek dayanışmanın Türk milletine yakışan türden olduğunu vurgulayan Arınç, şu görüşlerini paylaştı: ''Milletimiz bir kez daha aramızdaki kardeşlik duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. İnsanlarımız araya sokulmaya çalışılan ayrılık ve düşmanlık çabalarına birbirini kucaklayarak yanıt verdi. Ben böylesine üstün meziyetleri olan bu milletin bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duydum. Allah bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sonsuza kadar yaşatsın.''