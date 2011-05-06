-ARINÇ: ''TUĞLUK'UN KONUŞMALARI ENDİŞE VERİCİ'' İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un dün ve bugün yaptığı konuşmaların fevkalade endişe verici olduğunu belirterek, ''Toplumu korkuya, şiddete yönlendirmek siyasetçinin işi değildir. Demokrasi içerisinde paylaşmayı, uzlaşmayla, görüşerek, konuşarak yasal zeminlerde yapmak siyasetçinin görevidir'' dedi. Arınç, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un sözlerine ilişkin soru üzerine, Tuğluk'un yaptığı konuşmaların, fevkalade endişe verici olduğunu ifade etti. Bülent Arınç, şöyle devam etti: ''Toplumu korkuya, şiddete yönlendirmek siyasetçinin işi değildir. Demokrasi içerisinde paylaşmayı, uzlaşmayla görüşerek, konuşarak yasal zeminlerde yapmak siyasetçinin görevidir. Son günlerde yaşadığımız olaylar endişe verici iken bunları yatıştırmak yerine birkaç gün evvel olduğu gibi bazı BDP'li siyasetçilerin dağa çıkmaktan bahsetmesi, bazılarının 'AK Parti binalarına saldıracağız' demesi, bazılarının taş atan, molotof atan eylemcilerin içerisinde arzı endam etmesi, bazılarının bilinen kıyafetleri ile toplulukları tahrik etmeleri ve maalesef en son da Aysel Tuğluk'un çok yanlış, şiddete yönlendiren, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere fırsat veren konuşmaları ve düşünceleri elbette kamuoyu tarafından değerlendirilmektedir. Ben şahsen bu konuşulanları fevkalade yanlış buluyorum. Şiddete yönlendirici bir konuşma olarak görüyorum. Ne Türk halkının, ne bölgemizin Türkleri ile Kürtleri ile bir arada yaşayan toplumumuzun bu düşünceleri paylaşmadığını, hatta nefretle kınadığını biliyorum.''