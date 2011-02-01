-ARINÇ: TRT ÇITAYI YÜKSELTİYOR ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Son yıllarda TRT hamle üzerine hamle yapıyor ve her hamlesinde çıtayı biraz daha yükseltiyor. Başarılı bir kamu yayıncılığının nasıl olacağını herkese çok güzel şekilde ifade ediyor. TRT Okul da bunlardan birisidir'' dedi. TRT ve Anadolu Üniversitesi işbirliğinde ''yaşam boyu eğitim'' sloganıyla kurulan eğitim kanalı ''TRT-Okul'' MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törenle yayın hayatına başladı. Arınç, törende yaptığı konuşmada, TRT'nin 14. kanalının açılışını yaptıklarını söyledi. Bugünün aynı zamanda TRT'nin 43. kuruluş yıl dönümü olduğunu anımsatan Arınç, öğrencilik döneminde çok büyük bir heyecan ve merakla ilk yayını izlediğini, aradan geçen yıllar içinde TRT'nin bir okul olarak çok güzel insanlar yetiştirdiğini, ilgi çeken programlarla herkesin dikkatini topladığını söyledi. Buna karşın TRT'nin zaman içinde çok hantal bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Arınç, ''TRT, bir dönem sadece protokol haberciliği yaptı, haberden çok uzak kaldı. Dinamiklik yoktu, statik bir durumdaydı. Son yıllarda TRT hamle üzerine hamle yapıyor ve her hamlesinde çıtayı biraz daha yükseltiyor. Başarılı bir kamu yayıncılığının nasıl olacağını herkese çok güzel şekilde ifade ediyor. Bugün yayına başlayacak TRT Okul da bunlardan birisidir'' şeklinde konuştu. -ÇUBUKÇU: TRT YAYINCILIKTA BİR OKUL- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu da TRT'nin yayıncılıkta bir okul olduğunu belirterek, birçok başarılı yayıncının bu okulda yetişerek alanlarında önemli işlere imza attıklarını söyledi. TRT Okul kanalının Anadolu Üniversitesiyle işbirliği içinde ''Yaşam Boyu Eğitim'' sloganıyla, ''Yaşam boyu öğrenme odaklı uluslararası yayıncılıkta hedef kitlenin yaşam kalitesini evrensel düzeye çıkartmak vizyonuyla'' yola çıktığını anlatan Çubukçu, bu yolda bakanlık olarak TRT'ye yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. -İBRAHİM ŞAHİN- TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ise TRT Okul kanalı için ciddi zorluklar çektiklerini dile getirdi. Son kanun değişikliğinin ardından Anadolu Üniversitesinden yayın için ücret talep ettiklerini ve anlaşamadıklarını anlatan Şahin, o kanalın çocuk kanalı olarak yayın hayatına devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Davut Aydın'ın Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne gelmesinin ardından söz konusu anlaşmanın yapıldığını belirten Şahin, 1 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından kanalın yayın hayatına başladığını ifade etti. Şahin, kanalın 12 saat açık öğretim yayını yapacağını, ''diğer 12 saat eğitim konusunda akla gelen ne varsa bu yayın diliminde olacağını'' bildirdi.