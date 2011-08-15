-Arınç: Teyit edilmiş bilgi yok İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığı haberlerine ilişkin sorular üzerine, ''Henüz teyit edilmiş bir bilgi yok. Bu konuda gelişme olursa açıklama yapılabilir'' dedi. Arınç, AK Parti'nin 10. kuruluş yıldönümü çerçevesinde, İstanbul İl Başkanlığınca Bayrampaşa'da düzenlenen ve 2001 yılından beri partiye hizmet etmiş eski, yeni tüm teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu iftara katıldı. ''İftar Sofrasından, Somali'ye aynı andan 100 bin SMS'' kampanyasının başlatıldığı iftarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç, bir gazetecinin terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakalandığıyla ilgili haberleri sorması üzerine şöyle konuştu: ''Söylenecek birşey yok. Henüz teyit edilmediğini biliyorum. Bununla ilgili bir açıklama yok. Henüz teyit edilmiş bir bilgi yok. Bu konuda gelişme olursa açıklama yapılabilir. Benim söyleyebileceğim bu.''