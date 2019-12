-Arınç: Terörle mücadelede işbirliği şart ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bizim bütün ülkelerle, terörle mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var, mevcut şartlar da bu işbirliğinin devam ettiğini, her geçen gün bunun güçlendiğini gösteriyor'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Arınç, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Deniz Feneri e.V soruşturmasıyla ilgili köstebek iddialarıyla ilgili olarak dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın ismini açıkladı. Bu konu Bakanlar Kurulu gündemine geldi mi?'' sorusu üzerine, bu konunun kurul gündemine gelmediğini belirterek, ''Ama her iki sayın bakanın yazılı açıklama yaptığını biliyoruz. Bir örneğini bana taktim etmişlerdi, belki sorarsınız diye. Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Adalet Bakanımız, kendilerini ilgilendiren hususlara bağlı kalmak üzere bir basın açıklaması yapmışlar. Biz de onları tekrarlamak durumundayız...'' yanıtını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelenen Hatay ziyaretini ne zaman gerçekleştireceğine yönelik bir soruya karşılık da Bakan Arınç, ''Pazar günü yapılacak ziyaret, vefat sebebiyle ertelenmişti, ziyaretin yapılacağını biliyorum ama tarih henüz konulmadı'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Konjonktürel olarak bazı yorumlar yapılıyor. İran ve Suriye'nin PKK ile bazı konularda anlaştığı, bunun da PKK'ya daha geniş hareket kabiliyeti sağlayacağı yorumları yapılıyor. Sizin bu konuda bir tavsiyeniz, komşu ülkelere bir çağrınız, masajınız olabilir mi ?'' sorusuna Arınç, şu yanıtı verdi: ''Değerli arkadaşlar her şey konuşulur, yazılır, söylenir. Biz de bunları okuruz, değerlendiririz ama bütün bunların doğruluğu konusunda şahsen üzerimizdeki sorumluluk; kesin, somut deliller elde edilmedikçe bir şey söylememektir. Şunu iyi biliyorum, terör bütün ülkelerin derdi. Hiçbir ülke kendi başına terörle mücadelede başarılı olamaz. Mutlaka başka ülkelerle müşterek bir terörle mücadele platformunun sağlıklı işlemesine ihtiyaç var. Dolayısıyla hem dış desteklerinin azalması veya yok edilmesi, hem de istihbarat paylaşımı, güç paylaşımı noktasında, bilgi paylaşımı noktasında başka ülkelerin desteğine her ülkenin ihtiyacı vardır. Bizim nasıl Kuzey Irak'taki yönetimle ilişkilerimiz varsa, Irak merkezi hükümetiyle ilişkilerimiz varsa, Irak'da bulunan ABD, uzakta da olsa yakınımızda da olsa ilişkimiz varsa, İran ile dostluğumuz varsa, Suriye ile son günlerde belki tartışmalı ama geçmişten bu yana ilişkilerimiz, terör konusunda bir işbirliğine dayanıyorsa, biz, bunu yine her ülke için terörle mücadele konusunda devam etmesini isteriz. Şu anda bizim bu işbirliği konusunda hem somut neticeler elimizde, hem de bunun devam edeceği konusunda bilgilerimiz var. Bugün veya dün hatırlarsanız, Irak Merkezi Hükümeti'nin Başbakanı Maliki de, 'Biz kendi güçlerimizle, bu teröristleri bu topraklardan defetmeliyiz, bu işin çaresi budur' dedi. Bu güzel bir temenni... Gerçekleşir mi, gerçekleşemez mi tartışılabilir. Yani Irak Merkezi Hükümeti'nin ne kadar gücü var ki, kendi içerisinde ne kadar egemen veya kendi insan hakları ihlalleri veya vuku bulan terör olayları karşısındaki gücü ne kadar ki, buna muvaffak olabilecek. Ama bir ülkenin başbakanı, 'evet doğrudur, kendi güçlerimizle topraklarımızda Türkiye'ye düşman barındırmamalıyız' diyorsa, hem buna teşekkür ederiz hem de bunun gerçekleşmesini dileriz. O yüzden bizim bütün ülkelerle terörle mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var, mevcut şartlar da bu işbirliğinin devam ettiğini, her geçen gün bunun güçlendiğini gösteriyor.'' Bundan bir süre önce Kandil'e, ve bazı terör üstlerine, yuvalarına yapılan müdahalelerin hiçbir komşu ülke tarafından eleştirilmediğini ifade eden Arınç, ''Çünkü biz masum halka, sivil insanlara zarar vermeden terörle mücadelemizi yürütüyoruz. Ne dış dünyadan, AB'den ne ABD'den ne bölgemizden 'Türkiye bunu neden yapıyor, niye bu kadar yapıyor, niye bu kadar uçaklar uçuyor' diye bir endişe, bir eleştiri geldi. Çünkü herkes biliyor ki, Türkiye terörle mücadele konusunda hedef bir ülke, içinde terör var ve bununla mücadele etmek de hükümetlerin görevi'' dedi. ''Partisinin TBMM grup toplantısında BDP Lideri Demirtaş, Kürt sorunun çözümünde Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan ev hapsine dönüşü önerisini getirdi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da Arınç, ''Hiç bunun üzerinde durmaya bile gerek yok, çünkü bu taleplerini her zaman her zeminde yapıyorlar, bunu tartışmaya bile gerek duymuyorum'' yanıtını verdi. Arınç, bütçeyle ilgili genel değerlendirmeleri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in birlikte düzenleyecekleri basın toplantısı ile kamuoyuna takdim edeceklerini bildirdi. -Memurlara toplu sözleşme imkanı- Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği ile memur sendikalarına toplu sözleşme imkanı getirildiğini hatırlatan Bülent Arınç, toplu görüşmelerin artık toplu sözleşmeye dönüşeceğini belirtti. Anayasa ve yasalarda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, önümüzdeki dönem için toplu sözleşmenin bağıtlanması konusunda geçtiğimiz ağustos ayında ittifak sağlandığını anımsatan Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, toplu sözleşme yapılabilmesi için gerekli olan ve buna ilişkin esasların taraflarca üzerinde görüşülen konuları Bakanlar Kuruluna takdim ettiğini bildirdi. Bülent Arınç, Bakan Çelik'in, sözleşmeye taraf olacak sendikalarla ve ilgili kuruluşlarca bunu müzakere edeceğini ve süresi içerisinde de yasal değişikliklerin bir an önce TBMM'de yapılmasının gerçekleştirileceğini dile getirdi. Bülent Arınç, terör ve güvenlikle ilgili konularda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Bakanlar Kuruluna bilgi sunduğunu da kaydetti.