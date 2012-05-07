Arınç: Tek baş edemediğimiz mesele terör

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye’de her türlü sorunu çözdüklerini savunarak, “Tek baş edemediğimiz mesele terördür. Terörün de inşallah kökünü kazıyacağız” dedi.

Arınç dün Afyonkarahisar’da AKP il kongresine katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Arınç, milletin darbelerden ve istikrarsızlıktan bıktığını kaydetti. Arınç, özetle şunları söyledi:

“Geçmiş dönemlerde mafya-çete vardı. Geçmiş dönemlerde, hangi ilişkilerde, kim bilir nerelerde hangi işlerin ardından senaryolar düzülen adamlar vardı. Bunların aile fotoğrafında olanları millet sevmedi. Bu aile fotoğrafında bulunanlar yolsuzluk yapıyorlardı. Ama millet bizim aile fotoğrafımızı beğendi. Veysel Eroğlu, yanında Bülent Arınç, yanında Başbakan Tayyip Erdoğan, yanında Abdullah Gül. Bu aile fotoğrafı beğenildi. İçimizde bir tek yolsuzluk yapan çıkmadı.”



‘Müslüman Diyarbakır’



AKP iktidarının hem iç hem de dış politikada başarılı olduğunu vurgulayan Arınç, terörle mücadelede de başarı sağlayacaklarını söyledi. Artık şehitlerin akan kanlarının yerde kalmayacağını belirten Arınç, “Annelerimizin acısı dinecek. Onu da başaracağız. Bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. İnşallah, terör belası bittiğinde Türkiye’de daha güzel güneş doğacak. Daha huzurlu olacağız. Bize güvenin. Tek baş edemediğimiz mesele budur, terördür. Terörün de inşallah kökünü kazıyacağız” dedi.

Arınç, Diyarbakır’ın asıl kimliğinin Müslümanlık olduğunu, kentin 639 yılında Müslümanlar tarafından fethedildiğini bildirerek, ”Hazreti Peygamber’i anacağız” denildiğinde anında 200 bin kişinin Diyarbakır sokaklarında toplandığını ifade etti. ”Siz bakmayın PKK’nın, terörün, örgütün tehdit baskı şantajla yaptıklarına. Milletin gönlünde Peygamber sevgisi, İslam duygusu var” diyen Arınç, millet hangi değerlere inanıyorsa, kendilerinin de o değerlere inandıklarını vurguladı.

AKP’nin bugünlere kolay gelmediğini kaydeden Arınç, AKP’yi bölmek için tuzaklar kurulduğunu, tertipler yapıldığını söyledi. Arınç, Meclis Başkanlığı dönemimde bu ihanetleri fark ettiğini, ülkenin üzerine karanlık düşmesin diye yapılan bütün ihanetleri bir kenara not ettiklerini söyledi.



Erkan Mumcu’ya gönderme



İhanetin her zaman dışarıdaki insanlardan değil bazen içeriden de geldiğini savunan Arınç, “İyi niyetli girişimlermiş gibi görünen ama başka şekilde çalışanlar da olabiliyor. Biz bunu bir dönem yaşadık. Bir kişiye bakanlık verdik, çıktı, arkasından 15-20 kişi götürdü. Erkan Mumcu denilen kişiden bahsediyorum” dedi.