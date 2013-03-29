Arınç: Tazminat konusunu süratle gerçekleştireceğiz

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail'in tazminat ödemesine ilişkin ''İşin bütün boyutlarını dikkate alarak tazminat konusundaki taleplerimizin süratle gerçekleşmesini temin edeceğiz'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''AB Krizine Karşı Sosyal Belediyecilik'' konulu sempozyumun açılışının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün bir televizyon programında İsrail ile yapılacak tazminat görüşmelerini sizin yürüteceğinizi söyledi. Bunun ayrıntıları nelerdir'' sorusu üzerine Arınç, İsrail'in özür dilemesinin Türkiye'nin başarısı olduğunu söyledi.

Arınç, ''Şüphesiz Dışişleri Bakanlığımızla da Adalet Bakanlığımızla da işin bütün boyutlarını dikkate alarak, taraflarla da görüşmek suretiyle tazminat konusundaki taleplerimizi hazırlayacağız ve bunun süratle gerçekleşmesini temin edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren İsrail'den bir heyet gelecek ve tazminatlar konusundaki çalışmamızı birlikte yapacağız'' diye konuştu.

Mağdur avukatlarını, ailelerin yakınlarını bir araya getireceklerini anlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şu anda doneler elimizdedir. Ancak kendileriyle de görüştükten sonra Hükümetimizin tavrını İsrail'in özür dilediği ve kabul ettiği unsurları birlikte görüşeceğiz. Umuyorum ki böylesine bir büyük başarı, aynı zamanda olaydan mağdur olan kişilere tazminat ödemekle de sonuçlanmış olacak. Bunun için gayret sarf ediyoruz. İki tarafın daha hızlı çalışması eğer mümkün olabilirse yakın süreçte bu konu da çözülmüş olacaktır.''

Tazminat miktarı

Arınç, ''Basında tazminata ilişkin farklı rakamların yer aldığının'' belirtilmesi üzerine ise ''Rakamlar konusunda herkes bir rakam telaffuz ediyor. Bunlar doğru değil. Gülünç kaçabilir'' diye konuştu.

Tazminatın hukuki bir konu olduğuna işaret eden Arınç, şunları kaydetti:

''Yıllarca avukatlık yapmış bir arkadaşınız olarak maddi, manevi tazminatın ne olduğunu, tazminat denince akla ne gelebileceğini, bunların hesaplarının ne şekilde yapılacağını biliyorum. Yıllarca bilirkişilik yapmış arkadaşlarımız da vardır. Ama bu bir haksız fiildir, Mavi Marmara'ya karşı uygulanan yöntem. Bu haksız fiili de İsrail kabul ettiğine göre, bu haksız fiilden doğacak tazminatı da hukukçularımızla birlikte hazırlayacağız ve karşı tarafa teklifte bulunacağız. Şimdiden bazı gazetelerimiz gelişigüzel 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 100 bin, bu rakamlardan bahsederse bu hukuki olmadığı gibi bir düş kırıklığına da yol açabilir. Biz hukuk bazında bu tazminatın ne olması gerektiğini uzman arkadaşlarımızla hazırlayacağız. Şüphesiz muhataplarımız da bir hazırlıkla karşımıza gelecekler. Rica ediyorum, hiç kimse şimdiden bir rakam telaffuz etmesin. İnsanları bir beklenti içerisine sokmasın.''