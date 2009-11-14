Arınç: Tanktan korkacak insan yok bizde!

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, demokratik açılım sürecinde başarılı olacaklarını belirterek, ''Öyle toptan, tanktan, gürültüden, patırtıdan korkacak insan yok bizde. Kuştan korkan darı ekmez. Biz bu yola çıkarken onun bunun kaşına gözüne bakarak yola çıkmadık. Millet ne istiyor ona baktık. Onun için Allah'ın izniyle bu işi de başaracağız'' dedi.



AKP Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Arınç burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AKP ile ilk defa güçlü bir iktidara sahip olduğunu, tüm yıpratma kampanyalarına karşı yedi ay önceki yerel seçimlerde 16 milyon oy aldıklarını söyledi.



AKP'nin bugüne kadar Türkiye'nin çözülememiş, kronikleşmiş tüm sorunlarını kucağında bulduğunu dile getiren Arınç, ''Hepsi, çözülmesi gerekli, kimsenin el atmadığı sorunlardı. Hepsiyle boğuştuk, hepsini çözdük'' diye konuştu.



Türkiye'nin komşularıyla hiçbir sorunu olmadığına dikkati çeken Arınç, salonda bulunan partililere demokratik açılım sürecini anlattı. Arınç, şöyle konuştu:



''Suriye ile harbe gidiyorduk, şimdi kardeş olduk, vizeleri kaldırdık. Irak'la dostuz, İran'la dostuz, Ermenistan ile 100 yıllık sorunumuz var, çözmeye çalışıyoruz.



Komşularıyla artık kavga etmeyen Türkiye, kendi içindeki en zorlu meseleyi nasıl çözecek? Tamam komşumla kavga etmiyorum ama içimde kavga var. Türkiye'de dağa çıkanlar var, vurulanlar var, bombalananlar var. Neredeyse 30 yıldan beri 30 bin insanımızın, 300 milyar da kaybımızın sebebi oldu. Bu hala Türkiye'de bir ateştir. Bununla bizden önceki 15 hükümet baş edememiş. Baş etmek istedi mi, istemedi mi? Onu da bilmiyorum ama baş edememiş. Bizden önce vardı, bizim zamanımızda da devam etti. Önlemeye çalıştık, büyük ölçüde muvaffak olduk ama hala 5 bine yakın silahlı eylemci, içerde ve dışarda eylem yapmak için dağlarda sıra bekliyor.''



Demokratik açılımın iki ana dayanağı olduğunu belirten Arınç, bunlardan ilkinin terörü bitirmek olduğunu vurgulayarak, ''İkincisi de demokratikleşme. Özgürlüklere daha çok kuvvet vereceğiz. Söylediğimiz, yapmak istediğimiz budur'' dedi.



Teröristlerin ve terör eylemlerinin sonunu getirebilmek için öncelikle yapılacak işin dağa çıkışları önlemek, dağdan inişleri teşvik etmek olduğunu vurgulayan Arınç, dağa çıkışlar bir şekilde önlenirse dönüşler de kolaylaştırılabilirse eylemlerin sonunun yavaş yavaş geleceğini kaydetti.



''Amacımız, terör örgütünün silahları bırakması, eylemlere son verdiğini ilan etmesidir'' diyen Arınç, bunun için ellerinde pek çok imkan olduğunu söyledi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Biliniz ki elimizde terörü sona erdirmek için ne imkân varsa onu kullanacağız. Siz bize güvenin. Biz de size güvenmeye her zaman devam edelim. MHP, (söyletmem bunu) diyor. Yani ağzımızı bile açtırmayacak, imkânı olsa. CHP başka bir kötülük daha yapıyor, mesela misal veriyor, eskiden diyor (Dersim isyanı vardı, bu Kürt Aleviler orada baş kaldırmışlardı, pek çoğu öldürülmüştü, bombalanmıştı, biz o zaman bile annelerin gözyaşı dinsin diyenleri dinlemedik, daha çok annelerin ağlamasını istedik, şimdi niye dinecekmiş) diyor. (Akan kan niye duracakmış) diyor. Bunu diyen adam da Baykal'ın sağ kolu Onur Öymen. 80 yaşına gelmiş büyükelçi, Dersim'de olan biteni alkışlayacak noktaya geliyor.



Ama Türkiye'de bir gerçek var. 1950'de iktidardan düşürülen CHP, 60 yıl geçmesine rağmen bir daha kesinlikle tek başına iktidara gelemedi. Gelme ihtimali de yok. Adam (yüzde 20'yi bulsam, tamam) diyor.''





'Allah ve millet bizimle beraber'





AKP iktidarları süresince birçok engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden Arınç,''Ama şu gazetelerde birkaç seneden beri yazılan Silivri'de yargılaması yapılan işin içerisinde görüyorsunuz ki dört tane darbe teşebbüsü, sekiz tane suikast, altı tane ülkeyi karıştırma, bu iktidarın gitmesi için yapılmış. Allah bizimle beraber, millet bizimle beraber. Milletin emaneti bize verildiyse ancak o emaneti biz millete teslim ederiz'' dedi.

