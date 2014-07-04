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Politika

Arınç: Talep edilirse 3'üncü dönem şartı da olmayan Gül aday olur

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Erdoğan'dan sonra AKP'nin başına geçecek isme dair mesaj gönderdi

04 Temmuz 2014 08:53

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda AKP’nin başına kimin geçeceği yönündeki tartışmalaar devam ederken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Ekim'deki kongrede parti, teşkilat isterse, istişareler Abdullah Gül derse, elbette Sayın Gül bu talebi geri çevirmez ve aday olur" dedi.

Hürrriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Arınç'ın açıklamaları şöyle:

“Sayın Başbakanımız seçilip mazbatasını alınca, başbakanlık bitecek. Geçici başbakan seçilecektir. Ekim ayında da genel başkan seçilir. Ondan sonraki mesele 2015’e kadar partimizin ve hükümetin götürülmesidir. İnşallah 2015’e kadar partimizi ve hükümetimizi götüreceğiz. O seçimlerden de başarıyla çıkacağız.”

 

Genel Başkanlığa aday olur

 

“Ekimdeki kongrede parti, teşkilat isterse, istişareler Abdullah Gül derse, elbette Sayın Gül bu talebi geri çevirmez. Genel başkanlığa aday olur. Gül bu milletin sevdiği bir arkadaşımız. Başarılı bir Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Partimizin başına yakışır. 7 yıl ara verdiği için 3’üncü dönem şartı da yok."

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