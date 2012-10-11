T24 LogoT24 Logo
Politika

Arınç: Suriye uçağındaki 30 rakamı dikkat çekici

Bülent Arınç, dün akşam Türk savaş uçakları tarafından mecburi inişe zorlanan Suriye uçağındaki yolcu sayısına ve uçaktan çıkan malzemelere dikkat çekti

11 Ekim 2012 23:34

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin Akademik Yılı açılış töreninden sonra, üniversite bünyesinde hazırlanan Yapı Deprem Araştırma Laboratuvarı’nın açılışını yaptı. Arınç burada yaptığı konuşmada, Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesi olayında uçakta bulunan yolcu sayısına dikkat çekti. Arınç '180 kişilik uçakta 30 yolcu var. Bu rakam dikkat çekici' diye konuştu.

Bülent Arınç, daha sonra Kütahya Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Arınç, partide yaptığı konuşmada dün Suriye uçağının Esenboğa Havaalanına indirilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Arınç, "Bilindiği gibi, dün akşam bir Suriye uçağı, Rusya’dan Şam’a giderken Türk savaş uçakları tarafından mecburi inişe zorlandı. Çünkü Suriye’de rejim, halkına alçakla zulüm ediliyor. 30 bin insan hayatını kaybetti. Bunların içinde çocuklar var, kadınlar var, masum insanlar var. Karadan karaya halkla savaşamadığı için uçaklarla, helikopterle bombalıyor ve füze atıyor.

Bu füzelere karşı yabancı ülkelerden silah sevkiyatı durdurulmuştu. Bu, Birleşmiş Milletler’in de kararıydı. Sivil uçakların silah taşıması mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklaran hakkını kullandı ve içinde silah olduğu söylenen bu uçağın mecburi inişini temin etti. Yapılan aramalarda 180 kişilik uçakta 30 yolcu var. Bu rakam dikkat çekici. Kargo bölümünde de mühürlenmiş kapların içinde ise ne olduğu belli değil. Sivil bir uçak, içerisinde silah sayılabilecek veya buna yönelik teknik ve teknolojik ekipmanlar ele geçirildi. Bunlar üzerinde incemeler yapılıyor. Bütün malzemeler indirildi. Sivil yolcuların gidişine izin verildi" diye konuştu.

ETİKETLER

bülent arınç30suriye uçağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24