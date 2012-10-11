Arınç: Suriye uçağındaki 30 rakamı dikkat çekici

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin Akademik Yılı açılış töreninden sonra, üniversite bünyesinde hazırlanan Yapı Deprem Araştırma Laboratuvarı’nın açılışını yaptı. Arınç burada yaptığı konuşmada, Suriye uçağının Ankara'ya indirilmesi olayında uçakta bulunan yolcu sayısına dikkat çekti. Arınç '180 kişilik uçakta 30 yolcu var. Bu rakam dikkat çekici' diye konuştu.

Bülent Arınç, daha sonra Kütahya Ak Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Arınç, partide yaptığı konuşmada dün Suriye uçağının Esenboğa Havaalanına indirilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Arınç, "Bilindiği gibi, dün akşam bir Suriye uçağı, Rusya’dan Şam’a giderken Türk savaş uçakları tarafından mecburi inişe zorlandı. Çünkü Suriye’de rejim, halkına alçakla zulüm ediliyor. 30 bin insan hayatını kaybetti. Bunların içinde çocuklar var, kadınlar var, masum insanlar var. Karadan karaya halkla savaşamadığı için uçaklarla, helikopterle bombalıyor ve füze atıyor.

Bu füzelere karşı yabancı ülkelerden silah sevkiyatı durdurulmuştu. Bu, Birleşmiş Milletler’in de kararıydı. Sivil uçakların silah taşıması mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklaran hakkını kullandı ve içinde silah olduğu söylenen bu uçağın mecburi inişini temin etti. Yapılan aramalarda 180 kişilik uçakta 30 yolcu var. Bu rakam dikkat çekici. Kargo bölümünde de mühürlenmiş kapların içinde ise ne olduğu belli değil. Sivil bir uçak, içerisinde silah sayılabilecek veya buna yönelik teknik ve teknolojik ekipmanlar ele geçirildi. Bunlar üzerinde incemeler yapılıyor. Bütün malzemeler indirildi. Sivil yolcuların gidişine izin verildi" diye konuştu.