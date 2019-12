-ARINÇ: 'SOYKIRIM' DİYE BİR ŞEY BULAMADIK WASHINGTON (A.A) - 06.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye'de ne geçmişte ne günümüzde Ermeni ırkına karşı uygulanmış bir soykırımı bulamazsınız, bunu kesinlikle reddediyoruz. Biz, her acı olayla yüzleştik, yüzleşmeyi de demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Bu konudaki yüzleşmemizde ne geçmişte ne dün ne bugün 'soykırım' diye bir şey bulamadık'' dedi. Arınç, ABD'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund'da düzenlenin toplantıda soruları yanıtladı. Ermeni bir katılımcının, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni tezlerinden atıfları da içeren uzun bir sorusuna, ''Bana yazılı bir bildiri okudunuz'' diyerek espriyle karşılık veren Arınç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini dilediklerini, Ermenistan'ın Türkiye'nin komşusu olduğunu ve Türkiye'de geçmişte çok büyük bir nüfusta Ermenilerin yaşadığını belirtti. Arınç, Ermenilerin Türkiye'de geçmişte devlet katında da bakanlık yapabilecek düzeyde bulunduklarını ifade ederek, Ermenilerin, sanatçı, musikişinas, ressam, mimar olarak, Anadolu'nun gelişmesinde çok olumlu katkılarının olduğunu söyledi. Türkiye'de hala Ermeni kompozitörlerinin müziklerinin çalındığını ve büyük bir istek ve sevgiyle söylendiğini anlatan Arınç, Ermenilere Osmanlı Dönemi'nde ''sadık tebaa'' denildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Bizim Ermenilerle ilgili sıkıntımız veya bazı trajik olayların yaşanması, Birinci Dünya Savaşı'nda oldu, 1915'te zorunlu göç uygulandı. Çünkü Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nda zor durumdaydı. Birtakım Ermeni komitacılar, silahla isyan çıkardılar ve askerlere karşı ülkedeki güveni bozacak şekilde çarpıştılar. O zamanki yönetim bir güvenlik tedbiri olarak belli bölgelerdeki silahlı güçleri Anadolu'nun başka yerlerine göç ettirdi. Bu göç sırasında, acı olaylar yaşanmış olabilir ama tarihçiler, ölenlerin sıkıntı çekenlerin, Ermenilerden olduğu kadar Türklerden de olduğunu gösteriyor.'' Zorunlu göçle soykırımın aynı şey olmadığını vurgulayan Arınç, ''BM'nin tarifinde, soykırımın nasıl tarif edildiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye'de ne geçmişte ne günümüzde Ermeni ırkına karşı uygulanmış bir soykırımı bulamazsınız, bunu kesinlikle reddediyoruz. Biz, her acı olayla yüzleştik, yüzleşmeyi de demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Bu konudaki yüzleşmemizde ne geçmişte ne dün ne bugün 'soykırım' diye bir şey bulamadık'' diye konuştu. -''GELİŞİ GÜZEL SARF EDİLECEK BİR SÖZCÜK DEĞİL''- ''Soykırım'' sözcüğünün gelişigüzel sarf edilecek bir şey olmadığını belirten Arınç, ''Benim Meclis Başkanlığım döneminde Parlamentodaki bütün partilerin genel başkanları, bir bildiri yayınladılar ve bu bildiri, Ermenistan Cumhurbaşkanı'na da gönderildi. Denildi ki 'tarihte kalmış olayların bir parlamento tarafından 'soykırım' olarak nitelendirilmesi doğru değil, tarihe ait olayları tarihçiler tartışsın çünkü siz, benim hakkımda bir karar alırken bana sormuyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz, şu veya bu kişilerin gayretiyle bir karar alıyorsunuz, o kararın da hiçbir faydası yok. Oysa gerçekten Anadolu'da bir 'soykırım' yaşandığı iddia ediliyorsa gelin bunu Türk ve Ermeni tarafları eşit sayıda tarihçilerden, bilim adamlarından ve istiyorlarsa siyasetçilerden temsilci koymak suretiyle bir komisyon oluştursunlar. İki ülke arşivlerini birbirine açsın, hatta üçüncü, dördüncü ülkelerde de varsa bu olaylarla ilgili bilgi ve belgeler, oralarda da inceleme yapılsın ve sonunda ne karar veriyorlarsa Türkiye onu kabul edecektir' dedik. Açık yüreklilikle bunu ifade ettik. Bu bildirimiz, Ermenistan Cumhurbaşkanına ulaştı ama hiç okumadan dahi cebine koydu ve katladı'' diye konuştu. Soruyu soran kişiye hitaben, ''Hanfendi, 'soykırım' ifadesini böyle rahatlıkla siz de kullanmayın, biz de kullanmayalım, başkaları da kullanmasın'' diyen Arınç, ''Dünyada hangi ırka karşı soykırım uygulandı bunu biliyoruz ve bunu tarihin bir yüz karası, çok iğrenç bir olay olarak hatırlıyoruz, bu da 'Holokost'tur ama biz Türkiye'de bu tür bir olayı hatırlamıyoruz, Siz hatırlıyorsanız, gelin bunu araştıralım, bu konu üzerinde bütün dünya kamuoyunu bilgi sahibi yapalım'' diye konuştu. ABD Başkanı Barack Obama ve kendisinden önceki ABD Başkanlarının da 24 nisan konuşmalarının hiçbirisinde 'soykırım' kelimesini kullanmadığını hatırlatan Arınç, bununla ilgili Kongre'ye gelen karar tasarılarının çok büyük tartışmalara yol açtığını, Dış ilişkiler Komitesinden geçtiğini ancak Genel kurul'a gelmediğini kaydetti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Amerikan toplumunun da üzerinde hassasiyet gösterdiği bir konuyu, gelişigüzel 'evet bu böyledir' demek, bence doğru bir yaklaşım değil. Ermeniler, Türkiye'de çok güzel yaşadılar; biz, onlarla büyük bir zenginliğin içindeydik, keşke gitmeselerdi, bizi fakirleştirmeselerdi ama trajedi, sadece birinci Dünya Savaşı'nda değil, her zaman her yerde karşımıza çıkıyor. 6-7 Eylül olayları 1960'dan önce oldu. İstanbul'da yaşayan Rumlar, o olay sebebiyle Türkiye'den ayrı düştüler ama şimdi Atina'ya giderseniz ve sizi İstanbul'dan göç eden Rumlardan birisi karşılarsa gözünün yaşardığını, sizi kucakladığını, 'keşke tekrar birlikte olsaydık' diye büyük bir özlem çektiğini gösterecektir'' diye konuştu.