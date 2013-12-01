Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'da yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda, yerel seçimlere yaklaşılırken belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Siyasi geleceğine ilişkin soru üzerine Arınç, "Siyaset beni bırakıyor. 3 dönem yasağımız var. Ben de artık 'Yeter' diyorum" yanıtını verdi.

Siyasetin, belli bir süre yapılabileceğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Keşke bunu başka siyasetçiler de yapabilse. Siyasetten emekleyerek gitmek yerine, Allah'ın izniyle en güzel, en başarılı zamanda bırakmakta, ara vermekte fayda var. Tayyip Bey'in bu düşüncesini en çok ben destekliyorum. İhtiyacım olduğunu düşünüyorum. Biraz siyasetin dışında kalayım. Manisa'da görülecek çok yerler var. Manisa'ya da gelirim, Bursa'ya da giderim. Siyasetin dışında da bir dünya var, o dünyada biraz yaşayalım."

"AKP Genel Merkezi'nin işi zor"

Arınç, Manisa'da AKP 'den dört ismin büyükşehir belediye başkan aday adayı olduğunu hatırlatarak, "Aday belirleme sürecinde bir gecikme yok. Adayımızı önümüzdeki 10-15 gün içinde açıklarız" diye konuştu.

Aday adaylarının AKP Genel Merkezince değerlendirildiğini hatırlatan Arınç, şunları kaydetti:

"İyilerin içinden en uygun ve iyisini seçmeye çalışan bir genel merkez var. Ben bunların içinde yokum. Bu çok büyük bir iş. Heyetin içinde olsam, yapacağım iş en uygun olanı tercih etmekti. En iyi ile en uygun birbirinden farklıdır. Oy toplayabilecek, daha fazla oyla seçilebilecek, siyasette başarılı, halkın kabul edip etmeyeceğine bakacağımız bir insan olacak. Mevcut adaylar var. Açıklanmadıkça her adayın şansı devam ediyor demektir. Diğerlerini hiçe sayarak, şimdiden, 'Şudur, budur' dersem, onlara saygısızlık yapmış olurum. Hepsine eşit mesafede olmam lazım. Bana sorulduğunda kanaatimi bildiririm. Büyük ölçüde büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu diye biliyorum. Bunların içinde Manisa var mıdır bilmem. Bunu açıklayacak olan genel merkezdir."

Aday adaylarını birbirinden üstün tutmasının mümkün olmadığını ancak sorulması halinde görüşlerini ilgili heyete bildireceğini vurgulayan Arınç, şöyle konuştu:

"10 kişilik heyet, Allah onlara yardım etsin, işleri çok zor. Bir insan seçimde karar verecekse çok zor. Oy atan insanların mesuliyeti çok büyüktür. Oy bizim her şeyimiz. Bunu hatıra gönüle göre değil, belediye başkanı seçerken performansına göre kullanmalıyım. AKP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesin olarak belirlendi mi? Hayır. Kimi tahmin ediyorsunuz? Bilirim, söylemem. Bildiklerimi söyledim. Ama 'Şu olsun, bu olsun' deme noktasında değilim."

"Bülent Kar'ı küstürenler öbür tarafta perişan olacaklar"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçimde Manisalıların vereceği karara saygı duyacaklarını belirterek, tercih edilmeyen aday adaylarının, AKP'nin adayını kucaklaması gerektiğini söyledi.

Önceki yerel seçimlerde desteklediği eski Manisa Belediye Başkanı Başkanı Bülent Kar'ın büyük bir haksızlığa uğradığına dikkati çeken Arınç, "İftira kampanyası başarılı oldu ama temizliğimize leke süremediler. Kar, çok sevdiğim bir insan. Onu küstürenler, bu ayıbı ömür boyu yüzlerinde taşıyacak insanlardır. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var, orada perişan olacaklar" dedi.