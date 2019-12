-ARINÇ: SİYASET AHLAK İŞİDİR MANİSA (A.A) - 11.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Entrikalarla, komplolarla, yalanlarla, kasetlerle, şunlarla bunlarla gelip gitmeyi siyaset zannedenler geçmişte aldandılar, bugün de aldanacaklar. Siyaset ahlak işidir'' dedi. Arınç, Anemon Oteli'nde yapılan AK Parti Manisa il ve merkez ilçe yönetim kurulları tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türk siyasi tarihinin kaydettiği en dirayetli iktidarlarından biri olduğunu, ''her tür demokratik, antidemokratik engellere, hilelere ve yıpratma girişimlerine rağmen yüzde 47 oyla bugünlere geldiklerini'' belirten Bakan Arınç, çatışmacı siyaset yerine millete hizmeti esas alan anlayışın milletten de takdir gördüğünü söyledi. Üç ay sonra yapılacak seçimden de büyük başarıyla çıkacaklarına yürekten inandıklarını, hislerinin bunu söylediğini belirten Arınç, ''12 Haziran'da AK Parti'nin üçüncü dönem iktidarını, milletimiz alkışlamaya şimdiden hazır. Ama bu bir rehavete neden olmamalı. Tüm anketler bizim yüzde 50 sınırını zorladığımızı gösteriyor. Ama şunu iyi bileceğiz, oyun sahibi millettir. Yanlış, hata yapmamalıyız. Hele hele ihmalkarlık, tembellik asla göstermemeliyiz. 'Ooo ne kadar güzel, yüzde 50'ye yaklaşmışız, yan gelip yatalım, nasıl olsa millet bize oy verecek'. Hayır. Bu iş çalışmakla, son güne kadar hizmet etmekle olacak'' dedi. Manisa'da iftiharla anlatacağı hizmetlerinin bulunduğunu belirten Bakan Arınç, kentte son 8 yılda yapılan yol, hastane ve okul yatırımları hakkında bilgi verdi. Manisa'da elzem yatırımların yanında ''keyfekeder işler de yaptıklarını'' anlatan Arınç, Sabuncubeli Geçidi ile ilgili eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüşerek gelinen son noktayı sorduğunu söyledi. Arınç, şöyle konuştu: ''(7 Mart'ta YPK'dan tünelin vizesini aldık, Nisan başında da ihalesini yapıyoruz) dedi. Ben de size müjdeliyorum. Bu tünelle Manisa-İzmir arası 15 dakikaya inecek, ama daha önemlisi can emniyeti sağlanacak. 70 küsur milyon lira masrafla yapılacak 2,5 kilometrelik tünelle 10,5 kilometrelik yol kısaltılmış olacak. Hatırlarım küçükken yaşlılar hayal gibi anlatırdı. Hayaldi ama oldu. Fatih de böyleydi, şehzadeliğini burada yapmıştı. Edirne üzerinden İstanbul'a giderken Bizans'ın elçileri önünü kestiler. 'İstanbul'u alamazsın' dediler. O da 'Biz inanmış insanlarız, bizim yapacağımız işlere, gücümüze, bileğimizin kuvvetine, zekamıza, samimiyetimize, sadakatımıza sizin hayalleriniz bile ulaşamaz' dedi. İstanbul böyle alındı.'' Seçim çalışmaları kapsamında AK Partililer'in yaptıklarını, eserlerini göstereceğini ifade eden Arınç, konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(İktidara gelebilirim, yüzde 40'lar alabilirim) diyen ana muhalefet partisinin bugünlerde nelerle meşgul olduğunu dilim söylemeye varmıyor. Eskiden bir şiir vardı. Mani oluyor halimi takrire hicabım. Ne demek bu? Halimi anlatmaya yüzüm kızarıyor gibi bir şey. Allah'ım yarabbim. Birisi çıkmış eski genel başkana 'Şunlar şunlar' demiş, yeni genel başkana gitmiş, 'Bunlar bunlar' demiş, öteki kafayı çekmiş arabayla kapıya dayanmış, yarım saat dolaşmışlar. Öbür genel başkan yardımcısına gitmiş ertesi gün. Allah Allah. Bugün bir gazetenin başlığı çok enteresan. 'Adeta Dallas gibi' diyor. Biz siyasi partilerin düşmanı değil, rakibiyiz. Kim programını güzelce ortaya koyar, icraatlarını daha güzel yaparsa, kim milletin önüne gittiğinde, 'Ben size şunları vadediyorum' der ve inandırırsa, emin olun tüm siyasi partilerin iktidara gelme şansı vardır. Yeter ki millet inansın. AK Parti bugüne kadar ilkeli tavrını devam ettirmiştir. Yalnız Türkiye'de de değil, dünyada prensip cesaret ve inandıklarıyla herkesin güvendiği bir lider, hükümet ve parti olarak kabul edilmektedir. Bunu hiçbir zaman kimsemin zedelemesine imkan vermeyeceğiz.'' Arınç, 13 Haziran'da iktidara geleceklerini, çok büyük işler yapacaklarını, Türkiye'ye on Türkiye daha katacaklarını, 25 bin dolar milli geliri olan, herkesin huzurla yaşadığı, her alanda birinci olan bir Türkiye'yi inşa edeceklerini sözlerine ekledi.