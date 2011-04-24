-ARINÇ, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ BURSA (A.A) - 23.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde nöbet kulübesine yıldırımın isabet etmesi sonucu şehit olan Metehan Alpkaya'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Arınç, akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Vezir Sokak'ta oturan şehit ailesinin evine giderek baba Hasan Alpkaya ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti. Arınç, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti. Bülent Arınç'a ziyaretinde Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın, Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ve bazı milletvekilleri eşlik etti.