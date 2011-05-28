Arınç: Seçmenlerin yüzde 80'i AKP iktidar diyor

T24 -



Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Meydanı'nda halka hitap eden Bakan Arınç, Türkiye'de demokrasinin hakim olmasını istediklerini söyledi.





Çete ve mafyanın olmasını istemediklerini, eskiden çek senet mafyası ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin bulunduğunu anlatan Arınç, "AK Parti geldi hepsinin belini kırdı. Şimdi çeteyim diyen bir şey ortada yok. Hepsi cezaevlerinde. Hepsi oralarda hesap veriyor" dedi.





12 Haziran seçimlerinin sonucunun hemen hemen belli olduğunu kaydeden Arınç, şöyle konuştu:

''Ben başkalarının yalancısıyım. Anketlerde başka partilerin seçmenlerine soruyorlar. Bu seçimin sonucu sizce ne olacak? CHP, MHP, BDP ve diğer partilerin seçmeninin yüzde 80'i 'bunlar tekrar iktidara gelecekler' diyor. Ben demiyorum onlar diyor. Ama bir şeye kafaları takılmış. Acaba 340-350 ile filan mı gelecekler yoksa 400'ü mu bulacaklar? 400 derken bazılarının saçları diken diken oluyor. Millet ne verirse kabulümüz. Sayı hesabı yapmıyoruz. Ama milletten bir şey istiyoruz tekrar bize güveniyorsan iktidar yapmak istiyorsan bizi çok güçlü tek başına iktidar yap. Çünkü ancak işlerimizi böyle görebiliriz. Türkiye kurda kuşa yem olmasın."







Ver coşkuyu ver coşkuyu





Arınç, muhalefetin atıp savurduğunu ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:





"Şimdilik hava ve su veriyorlar. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Sen gönlüne sor. Benim genel başkanım başbakan olabilir mi? Partim iktidar olabilir mi? 'Yüzde 22'den şaşma, onu da aşma' diye kendisine anamuhalefet görevini çoktan benimsemiş, bir partinin yüzde 40-45 ile tek başına iktidar olma şansını sen görüyor musun? Kalbine sor, 'evet' diyorsan, git oyunu kullan. 'Yok ya, deli misin sen kardeşim onun yürüyecek mecali yok, bakma işte biz böyle arada geldik hala bu partiye oy veriyoruz' derseniz, Türkiye'yi maceraya sokmayalım. Ne anamuhalefetin, ne de diğer muhalefet partilerimizin ne söyleyecek, ne yapacak, ne de milletten oy isteyecek geçmişe dayalı bir dikili ağaçları var. Sabıkalarını söylemeyeceğim. Ama 'ben de şu köprüyü yaptım, ben de şu barajı yaptım, ben de üniversiteyi getirdim, dağları deldim' diyemezler.''





