Arınç: Seçimlerden sonra İsrail ile Mavi Marmara konusunda anlaşma imzalanabilir

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail ile Mavi Marmara konusundaki tazminat müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini, seçimden sonra anlaşmanın imzalanma ihtimalinin büyük olduğunu söyledi. Arınç, İsrail'le varılacak uzlaşmada "en büyük payın", ABD Başkanı Barack Obama'ya ait olduğunu da vurguladı.

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Arınç, Ağrı dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, Mavi Marmara'da İsrail'in ödeyeceği tazminat konusunda, İsrail'den nihai metnin "bir ay kadar önce geldiğini", konunun seçimden sonra ele alınacağını söyledi. Arınç, "son mutabakat bir ay kadar önce İsrail'den geldi. Ancak bu süreçte, görüyorsunuz, onlar meşgul, biz meşgulüz. Seçimlerden sonra ilk işimiz, tazminat konusunu hukuki bir belge olarak bağlamaktır. Daha sonra da bu belge onay için TBMM'ye gider" dedi.

‘Belge imzalanınca, büyükelçiler göreve başlar’

Hukuki belgenin imzalanması ile birlikte, Meclis onayları beklenmeden, İsrail ile diplomatik ilişkilerin eski düzeyine çıkarılabileceğini de söyleyen Arınç, "Seçimden sonra o son mutabakat metnini tekrar gözden geçireceğiz. iki hükümetin kabul edebileceği bir sözleşmeye dönüştüreceğiz. Sözleşmeyi imzaladığımız anda, İsrail'le ilişkilerde diplomatik düzeyde eski noktaya gelebiliriz. Karşılıklı olarak Büyükelçi atamalarını başlatabiliriz. Parlamento onay süreci de bundan sonra, gecikmeden tamamlanır" dedi.

‘Gönlümüzden geçen rakam var ama...’

İsrail'in Mavi Marmara gemisine müdahalesinin "uluslararası sularda gerçekleştiğine" vurgu yapan Arınç, "Daha rotası henüz belli değilken, uluslararası sularda İsrail fiil gerçekleştirmiştir. Bu basit bir fiil değildir" dedi. Mavi Marmara'da hayatını kaybeden 9 kişi ve yaralananlar dışında, gemiye yönelik tahribatın da tazmin edileceğini söyleyen Arınç, "Bizim gönlümüzden geçen rakamı sağlayamayız. Uluslararası hukuka göre daha önce bu tip olaylarda ne kadar tazminat ödendiyse, onu talep edebiliriz. Türkiye'nin istediği ölçüde son noktayı koymuşlardır. Türkiye ve İsrail arasında bir sözleşme olabileceğinden söz edilebilir" dedi.

'Başarıda en büyük pay Obama'nındır...'

Arınç, İsrail'le varılacak Mavi Marmara uzlaşmasında ABD Başkanı Barack Obama'nın çok önemli rol oynadığını da vurgulayarak, "başarıda en büyük pay, Sayın Obama'nındır" dedi.

Arınç, İsrail'le uzlaşma yolunun, bundan tam bir yıl önce bizzat ABD Başkanı Obama tarafından açıldığına dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl, yine Mart ayında, Başkan Obama'nın İsrail ziyareti sırasında (İsrail Başbakanı) Netanyahu Türkiye'nin şartlarını kabul edebileceğini açıkladı. Bu, diplomasinin başarısıdır. Bu başarıda en büyük pay da ABD Başkanı Obama'ya aittir. Başkan Obama İsrail hükümeti nezdinde ağırlığını koydu, Türkiye ile uzlaşılmasını rica etti" diye konuştu.

Obama'nın devreye girmesiyle Netanyahu'nun Türkiye'den özür dilediğini ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini vurgulayan Arınç, tazminat müzakerelerinin bunun ardından başlandığını da hatırlattı.

