Arınç: Sayın Gül dönmek isterse gözyaşlarıyla karşılarız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AKP'ye dönme ihtimalin için, "Derse ki, ‘Ben tekrar Ak Parti’de siyaset yapmak istiyorum’ herkes gözyaşları ve sevinçle karşılar. Yani o Sarıgül değil. Benzetmek gibi olmasın ama" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP’de “dördüncü dönem yasağı” ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de AKP’de siyasete dönerek başbakan olacağı iddialarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’ye dönüşüyle ilgili parti içindeki rahatsızlıklara da göndermede bulunarak Cumhurbaşkanı Gül’ün durumunu değerlendiren Arınç, şunları söyledi:

“O gün kimin ne olacağı konusunu hep açık bırakıyoruz. O gün hangi şartlar olur? Kim aday olmak ister? Kim olmak istemez? Bunları kendi içimizde çok kolay çözeriz. Sayın Başbakan arzu ediyorsa mutlaka olur. Abdullah Bey’in de kendi talebine bağlı. Derse ki, ‘Ben tekrar Ak Parti’de siyaset yapmak istiyorum’ herkes gözyaşları ve sevinçle karşılar. Yani o Sarıgül değil. Benzetmek gibi olmasın ama.



Düşüncemi kimse paylaşmıyor



Başbakan ‘Ben Genel Başkan olduğum sürece üç dönem değişmez’ diyor. Ben de değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çevremizde bu düşüncemi paylaşan kimse de yok. Maalesef sadece milletvekilleri ya da bakanlar olarak söylemiyorum her gelen, ‘Bu çok yanlış, değiştirin. 2015’te nasıl bir netice alınabilir?’ diye endişe ediyor. Ama Sayın Başbakan ‘Genel Başkan olduğumu sürece değişmez’ dediğine göre 2015’e kadar açık kapıyı kendisiyle ilgili olmasa bile bıraktı.”