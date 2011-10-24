-Arınç: Saldırıyla ilgili soru işareti yok ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çukurca saldırısı ile ilgili olarak, ''Buna yol açan sebepleri ve bu eylemin nasıl icra edildiğini güvenlik güçlerimiz ve istihbaratımız çözmüştür. Dolayısıyla kafamızda hiçbir soru işareti de yoktur'' dedi. Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, Çukurca'da meydana gelen saldırının ardından başlatılan operasyonlarda gelinen nokta konusunda sorulan bir soru üzerine, Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun da ele alındığını bildirdi. Arınç, şunları söyledi: ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet güçleri ve diğer güvenlik güçleriyle ortaklaşa yürüttüğü bir sınır içi, sınır dışı operasyondan hepimizin haberi var. Bu operasyonlar büyük bir başarı ile devam etmektedir. Bundan aldığımız sonuçlar değerlendirilmiş, amacına uygun bir noktada devam ettiği de takdirle kabul edilmiştir. Genelkurmay Başkanımızın ve kuvvet komutanlarımızın tamamı mıdır bilmiyorum ama Ankara'ya döndüklerini biliyorum. Şüphesiz oradaki güçler kendilerine verilen görevi yerine getirme konusunda dört elle vazifelerini yapıyorlar ve başarı kazanıyorlar. Güvenlik güçlerine düşen görev, Türkiye'nin huzurunu, sükununu ve emniyetini zora sokmak isteyenlerle onların anladığı dilden ve kanunların, hukukun izin verdiği vazifeyi yerine getirmektir. Ölü sayısı, yaralı sayısı, bombalanan yer sayısını tek tek verecek değilim. Ama hükümet olarak gözlemimiz güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar ve operasyonlar başarıyla devam etmektedir.'' -''Gereği mutlaka yerine getirilecek''- Arınç, ''Çukurca'daki saldırının 8 noktaya aynı anda yapılmış olması, PKK'nın artık taktik değiştirdiği ve bunun başka güçlerce yardım olmadan yapılamayacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Büyük bir harekat merkezi olmadan böyle bir saldırının koordine edilemeyeceği yorumları bulunuyor. Bazı soru işaretleri de var, saldırı anında elektriklerin kesilmesi gibi. Size bu konuda ulaşan bir şüphe, veri var mı yabancı ülkeler tarafından yapıldığı yönünde?'' üzerine şunları kaydetti: ''Tabii bunların yaptıkları çok basit bir olay değil. Bu olay neticesinde yıllar sonrası bir arada en büyük zayiat verilmiştir. 21 askerimiz bir yerde, üç askerimiz bir yerde şehit olmuştur. Buna yol açan sebepleri ve bu eylemin nasıl icra edildiğini güvenlik güçlerimiz ve istihbaratımız çözmüştür. Dolayısıyla kafamızda hiçbir soru işareti de yoktur. Ben burada sadece neticeyi ve buna karşı alınacak tedbirler konusunda hükümetimizin çok iyi bir karar aldığını ve bu karar gereğince ne yapılacaksa onun en kısa sürede icra edilebileceğini söylemekle yetinebilirim. Kaldı ki bu olaydan sonra başlatılan geniş kapsamlı eylemler güvenlik güçlerimiz tarafından da sonuca ulaşacak biçimde icra edilmektedir. Detaylar üzerinde konuşamam. Biz sadece gazetelerde yazılıp çizilen ya da kafalarınızdaki istifhamları soruya dönüştüren birtakım şeyler üzerinde değil, çok geniş biçimde, olay yerinden de bilgiler almak suretiyle bu eylemin nasıl meydana geldiğini, eylemi yapanların kimler olduğunu, hangi amaçla yaptığını mutlaka tespit etmeye çalışıyoruz. Burada da bu tespit yapılmıştır. Bunun gereği de mutlaka yerine getirilecektir.'' -Deprem konutları- Arınç, depremin meydana geldiği Van'da depremzede vatandaşlar için yapılacak konutlarla ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: ''Elazığ'da bir deprem olmuştu. Elazığ'da pek çok ev kullanılmaz hale gelmişti. Hükümetimizin kararıyla TOKİ oraya yeni beldeler inşa etti. Bizim de özellikle Erçiş ve ilçeleri ve beldeleri için düşündüğümüz örnek Elazığ örneğidir. Elazığ'da TOKİ bu görevi nasıl yerine getirmişse, burada da mutlaka en kısa zamanda yapacaktır. Ancak şunu iyi biliyoruz, mevsim şartları, bir inşaat mevsimi için olumsuz şartlara bürünmektedir. Dolayısıyla hükümetimiz onu da düşündü. Sayın Başbakanımızın bizzat gözlemlediği kadarıyla orada bitmeye hazır hale gelmiş başka TOKİ konutları var. Van merkezinde 50'ye yakın böyle konut olduğu tespit edildi. Erciş civarında da bir sendikanın TOKİ ile anlaşarak yaptırdığı 300 civarındaki dairenin de bitmek üzere olduğu söylendi. Onlara 'bu konutlara bu kardeşlerimizi iskan edelim, size yenisini, daha güzelini yapalım' şeklinde hükümetimiz bir girişimde bulunacak ve mevcut, hemen hemen bir ay içinde bitebilecek konutları depremzede kardeşlerimize bir an önce tahsis etmek istiyoruz. Ondan sonraki inşaat mevsiminde TOKİ bütün gücüyle Erciş'i ve yanındaki beldeleri inşa etmek üzere çalışmalarına başlayacak.''