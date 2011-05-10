Arınç: Sadece 'cumhuriyet'e dokunulmasın

T24 - Yeni anayasayla ilgili konuşan Bülent Arınç, kişisel fikrinin, değiştirilemez 3 madde arasından sadece 'Türkiye devleti bir cumhuriyettir'e dokunulmaması yönünde olduğunu söyledi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçimden sonra başlanacak anayasa çalışmaları hakkında konuştu.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Arınç, değiştirilemez 3 madde arasında korunması gereken hususun sadece cumhuriyet ile ilgili olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.



Arınç, diğer iki maddeyle ilgili, "Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez' sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün'' diye konuştu.



Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde bazı yerel televizyon kanalı temsilcilerinin sorularını yanıtldı.



Arınç, bir soru üzerine yeni anayasanın daha az maddeli, devlet odaklı değil insan odaklı olacağını söyleyen Arınç, ''Yeni anayasa yapma konusunda 'hemen bir iki ay içerisinde bu iş bitsin' diye bir endişemiz de yok'' diye konuştu.



Bu konudaki karşılıklı görüşmeler ve tekliflerin değerlendirme aşamasının bir iki sene de sürebileceğini ifade eden Arınç, yeni anayasa konusunda Türkiye'nin geciktiğini ancak şartların yeni oluştuğunu belirtti.





'DEĞİŞTİRİLEMEZ' MADDELER



Süreç içinde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve ''bana göre anayasa şöyle olmalı'' diyen insanın da görüşlerini de dikkate alacaklarının altını çizen Arınç, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez maddeleriyle ilgili olarak, ''Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir dedikten sonra demokrasinin unsurları içerisinde bu tür statükonun veya dogmatizme gidişin olmaması gerektiğini'' söyledi.



''Benim İstiklal Marşı'ndan, bayraktan bir şikayetim yok'' diyen Arınç, kişisel olarak, bunların içerisinde anayasada korunması gereken hususun sadece cumhuriyet ile ilgili olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.



Arınç, ''Cumhuriyet değiştirilemez veya cumhuriyetin şekli değiştirilemez, rejim cumhuriyet olmaktan çıkartılamaz, bunu yazabiliriz ama bunların dışındaki bütün konularda (değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez) sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün'' diye konuştu.





TÜSİAD'IN YENİ ANAYASA ÖNERİSİ



Anayasa teklifini ortaya koymadan bu konuda bir şey söylemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bülent Arınç, ''İlk üç madde konusunda TÜSİAD da aynı düşünceleri paylaşınca, başlarına pek çok şey geldi. Onlar da zaten her zaman tornistan etmeye hazır. Ertesi gün 'Bu bizim düşüncemiz değil, profesörler böyle yazmış' dediler'' dedi.





ANAYASA



I. Devletin şekli



MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.



II. Cumhuriyetin nitelikleri



MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.





III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti



MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.





IV. Değiştirilemeyecek hükümler



MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.





