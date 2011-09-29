-Arınç Papandreu görüşmesini açıkladı BURSA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'da Olay TV'de yayımlanan ''Gündem'' adlı programda, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile İsrail'in bir anlaşma yaptığını ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramaya başladığına da değinen Arınç, buna karşılık Türkiye'nin de boş durmadığını, KKTC ile yapılan bir anlaşmayla sismik araştırmada bulunduğunu, ardından da petrol ve doğalgaz aramaya başlayacağını bildirdi. Arınç, ''Bu sefer onlar bize koştular, aman ne olur bir ihtilaf çıkmasın. Çıkmasın da bunu başlatan sizsiniz. Arık susan, her şeye göz yuman bir Türkiye yok. O bakımdan bütün dünya Türkiye'nin bu konudaki tavrını çok iyi biliyor'' dedi. Papandreu'nun Başbakan Erdoğan ile ne konuştuğunu bildiğini belirten Arınç, şöyle konuştu söyledi: ''İki şey konuşuldu; belki de ilk kez buradan açıklıyorum. Birincisi, biz Yunanistan ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği yapıyoruz. Geçtiğimiz sene mayıs ayındaki onlarda zor durum kendisini göstermeye başlamıştı, 10 tane bakanı sayın başbakan aldı Yunanistan'a gitti ve Yunanistan'da büyük bir takdir gördü. Bizim geçmişte düşmanımız, ama oraya 10 tane bakanıyla gidiyor ve Yunanistan'a işbirliği teklif ediyor, hatta 'siz zor durumdaysanız biz size ne yapabiliriz?' diyor. Şimdi bunun karşılığının Türkiye'de yapılması lazım. Papandreu öncelikle 'Türkiye'deki toplantıyı ne zaman yapacağız' diye konuştu. Kasım ayına söz verildi. Ben onların şahidiyim. Telefonlardan biri. İkincisi 'Kıbrıs açıklarında bir sıkıntı olmasın'. Bizim cevabımız; 'biz Kıbrıs'taki müzakere sürecini engelleyecek bir harekete karşıyız. Rumları kastederek onlar başlatıyorlar, dolayısıyla Türkiye olarak biz de münhasır ekonomik bölgede kendi imkanlarımızla bu aramayı yapacağız. Hiçbir şey dinlemeyiz. Deniz kuvvetlerimiz yolda, gerekirse uçaklarımız da bu aramayı koruma altına alacak. 'Haklısınız, onlar yapıyorsa siz de yapabilirsiniz, ama gerginlik olmasın'. Konuşmayı söylüyorum. Gerginlik bizden yana olmaz.'' Arınç, İsrail'de ekonomik sebeplerle düzenlenen halk eylemlerine 400 bin kişinin katıldığına da işaret ederek, İsrail'deki değişimin Lieberman'a ne kadar tahammül edileceğine bağlı olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle dedi: ''Lieberman daha önce Moskova taraflarında bir yerde bar fedailiği yapıyordu. Sonra döndü hükümette bakan oldu. Yani onun tavrı veya onun bir şekilde ortaya koyduğu eylemler İsrail'in kendi içinde de münakaşa konusu. Ama bırakalım biz, kendi sorunlarıyla başbaşa kalsınlar. Şu anda ekonomik açıdan bir eksikliğimiz yok.''