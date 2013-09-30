Arınç: Paket yüzde 75 olumlu karşılandı

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün açıklanan Demokratikleşme Paketi'yle ilgili olarak, ''Halkın nabzı tutuldu, paket yüzde 75 olumlu karşılandı'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı. Arınç’ın açıklamalarından satır başları:

"Siyasetçiler bugün açıklanan demokratikleşme paketi için ne diyeceklerdir? Meslek odaları neler söyleyecekler hemen hemen bir çok konuya sizler vakıfsınız. Eğer peşin olarak yapılacak olanlara karşı çıkarsanız mahcup duruma düşebilirsiniz. Burada konuşulan hususlara bir kişi peşin hükümlü olduğu için karşı çıkabilir. Beklentisi karşılanmadığı için karşı çıkabilir. Ya da siyasi olarak karşı çıkılabilir.

Pakette şunlar şunlar var diyerek doğru ve yanlışları söyleyenlere şimdiden teşekkür ederiz. MHP yarıntı toplantısında Genel Başkan düzeyinde açıklama yapacaktır. Merakla bekliyoruz. Ancak bugün başkan vekili PKK’nın isteğiyle paketin açıklandığını söylüyor. Çelişkiye bakar mısınız? BDP tarafından ise içi boştur.

Bizim için değerli olan halkımızın ne dediğidir. Şuana kadar aldığımı haber şudur: Türkiye’nin bütün illerinde halkın nabzı tutulmuştur. Yüzde 75 olumlu karşılanmıştır Yüzde 25’in içinde kısmi eleştiriler. Bu konuda sorusu olan herkesi muhatap olarak söylüyorum. Başbakanımız net olarak şunu söyledi. Bu bir süreçtir. 11 yıldır attığımız adımlara ilaveten bunları yapacağız. Yarın başka adımlar atabiliriz demiştir.

Başbakan Yardımcımı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında Alevi vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız henüz tamamlanmadı. Talepleri çözmeye ve halletmeye çalışıyoruz. Madem ki süreç bitmemiştir yarını beklemek varken, bardağın dolu tarafından görmeden yüzde 10’luk varsa boş kısmı hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum."

Arınç'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı bölüm ise şöyle:

Suriye tezkeresi doluyor. Bu konuda bir çalışma yapıldı mı? Yeni bir tezkere söz konusu mu var olan şekliyle mi yenilenecek?



Suriye ile ilgili tezkere perşembe günü Genel Kurul’da görüşülecektir. Bir önceki tezkerenin aynısı olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem ancak Suriye ile ilgilidir. Irak ile ilgisi yoktur.



Türkiye’nin uzun menzilli savunma istemiyle ilgili ihaleyi Çin’in kazandığına ilişkin haberler yayınlandı. ABD’nin konuyla ilgili tepkileri var. Şirketin çalışmalarının NATO ile uyumlu olmadığı söyleniyor?



Bu ihaleye pek çok firma katılmıştır, Bunun üzerine Çinli firmanın teklifi uygun görülmüştür. Bir, en uygun, ucuz teklifi o firmanın vermiş olmasıdır. İki, bazı üretimlerin Türkiye’de yapılacak olmasıdır. ABD bu konuda saygın bir ifade kullanmıştır. Türkiye’nin çıkarlarını göz önüne aldığımızda bir ihaleyi vermekte bir engel görmedik. Ancak süreç tamamlanmadı. Türkiye’nin savunmasıyla ilgili kararları başkasına bakmadan alabilecek konumdayız.



Demokratikleşme Paketi’ndeki Kılık kıyafet konusu?



Başbakan’ın ifade ettiği hususlara ekleyecek bir şey yoktur. Ayrı tutulabilecek yerleri Başbakan belirtmiştir. Zaman ve süreç ne getirecek bunu hep beraber göreceğiz. Böyle bir konu 3-5 sene önce ortaya atıldığında irtica geliyor sesleri yükselirdi. Şuana kadar bu tür sesler çıkmadı. Neden. Çünkü Türkiye’de demokrasi yerleşti.

Mısır’da tutuklu bulunan TRT muhabiri Metin Turan hakkında bir gelişme oldu mu?



Metin Turan için aklınıza ne geliyorsa hatta ne gelmiyorsa yapıldı. Mısır’ın içindeki şartlar malum, bu arkadaşımızın sadece gazeteci olmak nedeniyle değil başka nedenler de ileri sürmek suretiyle gözaltı süresini uzattılar.Sizin aracılığınzla kendisine buradan mesaj vereceğim. Metin Turan böyle tweetler gönderme. Türkiye senin arkanda, hükümet senin arkanda. Sen böyle tweetler atmaya devam edersen hakkında olabilecek başka suçlamalara maruz kalabilirsin. Böyle tavsiyeyi de kolay kolay başka kimse yapmaz.