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Bülent Arınç: “Ot musun, ağaç mısın” sözleriyle Bülent Turan’ı hedef almadım

"Kullandığım ifadelerde doğrudan Sn. Bülent Turan'ı hedef almadığım açıkça görülecektir"

03 Mart 2016 17:49

AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ı ağır ifadelerle eleştirdiğine yönelik haberleri yalanladı. 

Dün Bilken Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa katılan Arınç'ın, "AYM kararı gelince açıklama yapıyor, ardından Cumhurbaşkanı açıklama yapınca birisinin hoşuna gitmek için hemen kararını değiştiriyor. Sen ağaç mısın, ot musun, taş mısın be adam. Fikrini söyle" sözleriyle AYM'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki "hak ihlali" kararını önce "sevinçle karşıladıklarını" söyleyen, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Karara uymuyorum" açıklaması üzerine AYM’yi "yetki gaspı yapmakla" suçlayan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan‘ı hedef aldığı yorumu yapılmıştı.

Arınç, bu haberler üzerine kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Kullandığım ifadelerde doğrudan Sn. Bülent Turan'ı hedef almadığım açıkça görülecektir" dedi.

Arınç’ın açıklaması şöyle:

 

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