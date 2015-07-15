Arınç: Örgütü zor günler bekliyor

AKP'li Yalçın Akdoğan'ın "HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar" açıklamasının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ta, çözüm süreciyle ilgili açıklama geldi. Arınç açıklamasında, "Seçimlerden önce silahlı terör örgütü kitlesel terör olaylarına yönelmedi. Askerle kimse oyun oynayamaz. Artık zor günler bekliyor terör örgütünü. Ya silahı bırakacaklar bu iş devam edecek, yoksa elinde silah bulunan terör örgütüyle hiçbir sürecin devam etmeyeceğini anlayacaklar. Dağlıca’da askeri üs bölgesine silahlarla ateş açtılar, asker karşılığını verdi. Bire 5 bire 10. Ama bununla kalınmayıp iki tane bombardıman uçağı orada ne var ne yok hepsini yok etti" dedi.

' Türkiye her zaman İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum üretmesine destek oldu'

Hürriyet'te yer alan habere göre, partisinin iftar programına katılmak üzere akşam saatlerinde Trabzon’a gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önce Trabzon Valiliği’ni, ardından da Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında soruları yanıtlayan Arınç, İran ile Birleşmiş Milletler arasında nükleer müzakereler konusunda anlaşmaya varılmasını değerlendirdi. Arınç, "Bu görüşmeler yıllardır devam ediyor. Türkiye her zaman İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum üretmesine destek oldu. Bugün varılan anlaşma Türkiye’nin tezlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu sadece İran’ın ya da ABD’nin lehine değil, dünyanın lehine olan bir anlaşma oldu. Bunun mimarlarından birisi de Türkiye’dir. İnşallah bunu inkar etmezler, çeşitli vesilelerle söyleyerek Türkiye’ye teşekkür ederler. Çünkü Türkiye bu konuda bedel ödemesine rağmen İran’ın haklı amaçlarla uranyum zenginleştirmesinin yanında durmuştur. Bu anlaşmayı hepimizin sevinçle karşılaması gerekir. İran, umarım ki Türkiye’nin desteğini karşılıksız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

'Bunlarla mücadele etmesini biliriz'

Ağrı’da terör örgütü mensuplarınca bir iş makinesinin yakılması ve son günlerde yaşanan terör olayları konusundaki soruyu yanıtlayan Bülent Arınç, bu konuda da şunları söyledi: "Çözüm süreci devam ediyor. Şiddet olayları, terör eylemleri çok büyük ölçüde azaldı. Artık karakol baskınları olmuyor, şehir merkezlerinde canlı bombalar insanların hayatına son vermiyor. Bu da Türkiye’de şehit cenazelerinin gelmemesiyle huzur ve barış ortamının yerleşebileceğini gösterdi. Ne var ki terör örgütünün beyni olan ve silahlı örgütü yönlendiren, özellikle Kandil’deki şiddet taraftarı ve örgüt yöneticisi olanlar, Türkiye’de ve yurt dışında silah bırakmanın söz konusu olmayacağını, buna örgütün karar vereceğini ifade etmeye başladılar. Önceleri kısmen çıkışlar olsa da arkası kesildi ve arkadan gezi olayları başladı. Yapılan şiddet eylemlerinin karşılığı verilir ve veriliyor da. Ama, biz ateşkesi bitirdik. Bundan sonra çözüm süreci yoktur’ şeklindeki açıklamaların karşılığı bizim açımızdan mutlaka verilecektir. Terminoloji bakımından kabul etmediğimiz sözleri hiçbir zaman duymak da istemeyiz. Türkiye hükümetiyiz ve karşımızda böyle bir güç tanımıyoruz. Dolayısıyla çözüm sürecinde tahkim edilmiş bir ateşkesten bahsediyorlarsa bunu söyleyebilirler. Ama ateşkes dediğimiz mesele bizimle terör örgütü arasında hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Kandil ve silahlı unsurlar, KCK’ da bunların içerisinde, Suriye’nin kuzeyindeki PYD de bunların içerisinde, bir sürü unsurları var. Biz sadece YPG olarak biliyorduk, YPJ’leri de varmış. Alfabede harf bırakmayacak kadar ayrı çeteleri var. Bütün bunlarla mücadele etmesini biliriz."

Terör örgütünü artık zor günler bekliyor

Bülent Arınç açıklamalarını, "Çözüm sürecinde teröristle mücadeleye devam ettik. 2012 sonundan önceki olayları büyük terör olayları olarak görebilirsiniz. Ama en azından 3 yıldan bu yana bu tür olayların artık minimize edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu tehditlere pabuç bırakmayız. Böyle bir tehdidi sen yapamazsın. Yaparsan da karşılığını bulursun. Bu seçimlerde gördük ki, seçimlerden önce bu silahlı terör örgütü kitlesel terör olaylarına yönelmedi. Silahını kullanmadı, şehit cenazeleri gelmedi. Ama tehdide, baskıya ve şantaja devam etti. Halk üzerinde baskı kurdu ve KCK marifetiyle şehir yapılanmasında ileri bir noktaya ulaştı. Bunların farkına vardık. Bundan sonra müsamaha etmiyoruz. Eden karşılığını bulur. Dağlıca’da askeri üs bölgesine silahlarla ateş açtılar, asker karşılığını verdi. Bire 5 bire 10. Ama bununla kalınmayıp iki tane bombardıman uçağı orada ne var ne yok hepsini yok etti. Bundan sonra böyle. Askerle, TSK’yla kimse oyun oynayamaz. Artık zor günler bekliyor terör örgütünü. Ya silahı bırakacaklar ve bu iş devam edecek. Yoksa elinde silah bulunan terör örgütüyle hiçbir sürecin devam etmeyeceğini anlayacaklar" diyerek noktaladı.