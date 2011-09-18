-Arınç: '''Önemli olan insandır'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, insanların uzun zamandan beri farklı medeniyetlerin içinde olduğunu belirterek, ''Bu medeniyetler birbirlerini yok etmek için değil, birbirlerini tamamlamak, birbirlerinin birikimlerinden istifade ederek insanı değerlendirmek için dünyaya geldiler. Önemli olan insandır, insani değerlerdir. Eğer böyle anlayabilir ve buna inanabilirsek, dünyadaki çatışmaların, kavgaların, terörün, birbirleriyle bir türlü anlaşamayan ve birbirlerini yok etmek için planlar kuranların önüne geçmiş oluruz. Doğrusu da budur'' dedi. 16 ülkede çekilen ''Batıya Doğru Akan Nehir'' adlı medeniyet belgeselinin tanıtımı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan Arınç, belgesel hakkında gerekli bilgilerin sunulduğunu ifade ederek, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezinin (MEDAM) hazırladığı, TRT ile başka kurumların da kısmen desteğiyle hazırlanan projeyle ilgili yeterli bilginin edinildiğini söyledi. MEDAM'ın bu konuda bir çalışma yaptığını belirten Arınç, tanıtımdan da anlaşıldığı gibi herkesin bunu izlediğinde başarılı olduğunu göreceğini söyledi. Arınç, TRT'nin projeye teknik yönde destek verdiğini, belgeselin Türkiye'deki gösterim hakkının da TRT'ye ait olduğunu dile getirerek, belgeselin ilk bölümünün 20 Eylül Salı günü saat 23.30'da TRT 1'de ekrana geleceğini kaydetti. 20 bölümün aralıksız olarak izlenebileceğini aktaran Arınç, belgeselin yurt dışı gösteriminin de önemli olduğunu, İngilizce ve Arapça yapımların tüm dünyada, hemen hemen her ülkede ve bölgede gösterilmesini arzu ettiklerini söyledi. Arınç, bu konunun MEDAM'ın işi olduğunu, kendilerinin de TRT ve hükümet olarak gereken desteği vereceklerini aktardı. Arınç, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla aynı amaca yönelik bir faaliyetleri daha olduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından kurulan ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesine bağlı olarak öğretime başlayan Medeniyetler İttifakı Enstitüsümüzdür. İki yıldan bu yana faaliyet gösteren bu enstitümüzde MEDAM gibi aynı amaca yönelik faaliyet gösterilmektedir. Enstitüde bilimsel yayınların yanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de yetişmesinde ve medeniyetlerin çatışmasını değil, medeniyetlerin bir arada, birbirlerinden güç alarak insanları daha mutlu, daha huzurlu bir dünyada yaşatma isteğine uygun çalışmalar yapıyoruz. Siz de (Başbakan Erdoğan) BM'in çok önemli bir projesi olarak hayata geçirilen Medeniyetler İttifakı çalışmalarında İspanya Başbakanı Zapatero ile birlikte bu medeniyetlerin önemli bir kısmını temsil eden anlayışın eş başkanı olarak görev yapıyorsunuz. İnanıyorum, dünyada bugün sıkıntısını çokça çektiğimiz çatışmalar, kavgalar, terör, insanların birbirine kıymasının önüne geçebilecek tek engel olarak Medeniyetler İttifakının, dinlerin birbirini desteklemesinin, medeniyetlerin insana yönelik yaptığı çalışmaların neticede insanı mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşatmak olduğunu göstermiş olacağız.''