-Arınç: Öncelikli gündem yeni anayasa olmalı ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yeni yasama yılıyla ilgili ''Tüm partilerin yeni dönemde öncelikli gündemi yeni anayasa olmalıdır. Bu dönem milletin vekilleri olarak hepimizi büyük görevler bekliyor'' ifadelerini kullandı. Arınç, yeni yasama yılının başlangıcını Twitter'daki hesabı aracılığıyla değerlendirdi. Arınç, twitter'daki hesabına şunları yazdı: ''Bugün TBMM yeni yasama dönemi Sayın Cumhurbaşkanımızın Genel Kurul'a yaptığı konuşmayla başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarındaki yeni anayasa vurgusunu son derece önemsiyorum. Başta yeni anayasa olmak üzere oldukça yüklü bir gündemimiz olacak. İtibarı yüksek bir meclis hem siyasetin hem de demokratik yönetimin sigortasıdır. Bu anlayışla, kavga ve kısır çekişmelerden uzak durarak, milletimizi temsil etmeli, büyük bir sorumlulukla yasama faaliyetlerine katılmalıyız. Bu arada BDP'li milletvekilleri de doğru bir kararla Meclis'e geldi ve yemin ederek görevlerine başladı. Onları da tebrik ediyorum. Ben çağdaş, sivil ve demokratik bir anayasanın bu dönemde bize nasip olmasını diliyorum."