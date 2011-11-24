-Arınç, Öğretmenler Günü'nü twitter üzerinden kutladı ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, sosyal paylaşım sitesi twitter'a yazdığı mesajla kutladı. Mesajına ''Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize kutlu olsun'' diye başlayan Arınç, şunları kaydetti: ''Ülkemizin her karışında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Çünkü onlar cephanesi kara tahta, beyaz tebeşir, ellerinde kalem, üzerlerinde mürekkep kokusu, dudaklarında harfler, kelimeler, çantalarında beyaz defterler, kitaplarla cehalete ve karanlığa karşı mücadele eden kahramanlardır. Bir harf, bir hece, bir kelime, okuma ve yazma kutsal bir iştir. Bunları öğretenlere ise bu ülkede herkesin derin bir saygısı vardır. Benim hayatımda da silinmez izler bırakan öğretmenlerim var. Hepsini saygı ve rahmetle anıyorum. Ben de öğretmenlerimizin bu güzel gününü Bursa'da bir hayırseverimizin yaptırdığı okulun açılışında onlarla birlikte olarak kutlayacağım.'' Mesajında Van ve Erciş'te meydana gelen depremde hayatını kaybeden 75 öğretmeni de rahmetle andığını belirten Arınç, öğretmenlerin ailelerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve tüm eğitim camiasına bir kez daha başsağlığı dilediğini ifade etti.