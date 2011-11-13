T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç: Nikahsız yaşamayı teşvik ediyorlar

Bülent Arınç, nikahsız birlikteliklerin teşvik edildiğini savunarak, “Halbuki doğrusu budur. Zamanı geldiğinde evlenecek ve yuva kuracaklar” dedi.

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Manisa’da nikah şahitliği yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, nikahsız birlikteliklerin teşvik edildiğini savunarak, “Halbuki doğrusu budur. Zamanı geldiğinde evlenecek ve yuva kuracaklar” dedi.


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ve Manisalı iş adamı Kanber Atabey ile Anemon Otel'de Enes Dindar-Enise Sarıçam çiftinin nikah törenine katıldı.


Çiftin şahitliğini yapan Arınç, gençlerin evliliğine tanıklık etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:


''İnancımız, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz bizi evli olma zorunda bırakıyor. Evlilik önemli bir kurum, aile toplumun temeli, küçük bir aile toplumun çekirdeği gibi. Bu aile ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü oluyor. Maalesef son günlerde sadece ülkemizde değil, bütün dünyada aile olmaktan bir kaçış var. Nikahsız birliktelikler teşvik ediliyor. Bir akım basın yayın organlarında, birtakım programlarda gençlerin nikahtan uzak kalması tavsiye ediliyor. Genç nesillerin kafalarını, zihinlerini bulandırıyorlar. Halbuki doğrusu budur, günü geldiğinde, zamanı geldiğinde evlenecekler, yuva kuracaklar, ailenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyacaklar. Güzel evlatlar yetiştirecekler, her şey kendi dairesinde cereyan edecek. Bizler, ailelerimiz böyle olmaya teşvik ediyoruz. Sayın Dindar ve Sarıçam ailesi de çocuklarını bu anlayışla yetiştirdiler, Allah onların gönüllerine muradını versin.''


Konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline veren Arınç, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24