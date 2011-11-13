Arınç: Nikahsız yaşamayı teşvik ediyorlar

T24 - Manisa’da nikah şahitliği yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, nikahsız birlikteliklerin teşvik edildiğini savunarak, “Halbuki doğrusu budur. Zamanı geldiğinde evlenecek ve yuva kuracaklar” dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş ve Manisalı iş adamı Kanber Atabey ile Anemon Otel'de Enes Dindar-Enise Sarıçam çiftinin nikah törenine katıldı.



Çiftin şahitliğini yapan Arınç, gençlerin evliliğine tanıklık etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:



''İnancımız, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz bizi evli olma zorunda bırakıyor. Evlilik önemli bir kurum, aile toplumun temeli, küçük bir aile toplumun çekirdeği gibi. Bu aile ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü oluyor. Maalesef son günlerde sadece ülkemizde değil, bütün dünyada aile olmaktan bir kaçış var. Nikahsız birliktelikler teşvik ediliyor. Bir akım basın yayın organlarında, birtakım programlarda gençlerin nikahtan uzak kalması tavsiye ediliyor. Genç nesillerin kafalarını, zihinlerini bulandırıyorlar. Halbuki doğrusu budur, günü geldiğinde, zamanı geldiğinde evlenecekler, yuva kuracaklar, ailenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyacaklar. Güzel evlatlar yetiştirecekler, her şey kendi dairesinde cereyan edecek. Bizler, ailelerimiz böyle olmaya teşvik ediyoruz. Sayın Dindar ve Sarıçam ailesi de çocuklarını bu anlayışla yetiştirdiler, Allah onların gönüllerine muradını versin.''



Konuşmasının ardından evlilik cüzdanını geline veren Arınç, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.



