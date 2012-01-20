-Arınç nikah şahidi oldu BURSA (A.A) - 20.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünürü Nejat Yeter'in kızı Ayşenur'un nikah töreninde şahitlik yaptı. Arınç, Ayşenur Yeter ve Yrd. Doç. Dr. Salih Coşkun'un, Merinos Nikah Salonu'ndaki nikah törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin kıydığı nikahta, Vali Şahabettin Harput, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek ve öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz'le birlikte nikah şahitliği yapan Arınç, deftere imza atarken, ''Ben şahidim. Allah'tan iki cihanda saadetler diliyorum. Cenab-ı Hak, her türlü kötülükten korusun'' dedi. Arınç, nikahın kıyılmasının ardından ise ''Bu nikaha sizler ve bizler de tanıklık ettik. Allah'tan mutluluklar diliyorum. Cenab-ı Allah, her iki cihanda mutluluk versin. Birbirlerine çok yakıştılar. Bir ömür boyu mutlu olurlar inşallah'' dedikten sonra evlilik cüzdanını geline verdi. Daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.