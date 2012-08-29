Arınç: 'Muhtıra'nın sivil anlamı hatırlatmaktır

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni önerisi ile ilgili 'muhtıra' sözüne açıklık getridi. Arınç, Çiçek'in de eleştirdiği ifade için 'Muhtıranın sivil anlamı da hatırlatmak demektir. Nasıl bildiri Türkçe ise; nasıl açıklama Türkçe ise; nasıl mutabakat metni Türkçe ise; muhtıra da hatırlatmak anlamında öyle bir Türkçedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in teröre karşı hazırladığı 11 maddelik teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni'yle ilgili söylediği “muhtıra” nitelendirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç, kısaca şunları söyledi:

“Sözlerimle ilgili bazı cehalet kokan açıklamalar, bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Mutabakat metni demişim, bildiri demişim. Bir kelime de muhtıra demişim.

'Muhtıra’ dendiği zaman AKP öncesinde askerlerin hükümete verdiği yazılı metin anlaşılıyor. O kadar kelime içinde bir kez ‘muhtıra’ demem, bazılarına geçmişte yaşananları hatırlattı.

'Muhtıra'nın sivil anlamı da hatırlatmak demektir. Nasıl bildiri Türkçe ise; nasıl açıklama Türkçe ise; nasıl mutabakat metni Türkçe ise; muhtıra da hatırlatmak anlamında öyle bir Türkçedir. Ama zihinlere öylesine yerleşmiş ki; askeri anlamda verilen muhtıralar veya siyasi anlamda verilen muhtıralar; bizimkiler hazır ola geçmek durumunda kendilerini mecbur hissettiler. Bu bir cehalettir; bu cehaleti deşifre etmek istiyorum.

Meclis Başkanı bizim yabancımız değil, partimizin kurucusudur. Sayın Cemil Çiçek, eğer hükümeti muhatap alıyorsa, buna yanıt verilebilir. Çok iyi niyetli, gerçeklere dayalı bir açıklama yapmış. Bazılarını eksik, bazılarını yanlış, bazılarını hatalı bulabilirsiniz.

'Muhtıra' kelimesini duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olmasın. Saçma sapan tepkiler verilmesin.

İyi polis-kötü polis oyunu oynayacak insanlar değiliz. Meclis Başkanı’yla her yerde her zaman görüşürüz, ailece de görüşürüz.”