-ARINÇ: MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİ İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ TBMM (A.A) - 06.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisiyle ilgili, ''endişe ve üzüntü içinde'' olduğunu belirterek, ''Şikayetleri süratle dikkate alacağız ve kanun çerçevesinde gereğini yapacağız'' dedi. TBMM Genel Kurulunda RTÜK Yasa Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Yandaş medyanın muhalefet milletvekillerinin şeref ve haysiyetiyle oynadığını, yalan haber yayınladığını'' ifade ederek, ''Müstehcen yayın nedir yasada tanımlayın. Hakimin takdir yetkisine bırakmayın. Bir hanımın elini öpmek ya da öpüşmek müstehcen mi?'' diye sordu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesini ziyarete gittiğini anımsatan Genç, ''Rektörün öğrencilere ne dediğini hep beraber gördük. Daha gençlerin ne söyleyeceği belli değil. Bu dikta rejimi mi? Bülent Bey gidip onu güzel güzel tebrik etti. Demokrasi ve insana değer veren bir zihniyeti taşıyan bakan, o rektör tebrik edebilir mi? Öğrencileri susturmaya çalışıyorsunuz. Ben ODTÜ'ye gittim, 500 öğrenci beni alkışladı. Öğrencilerin sevgisini kazanmak lazım'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da medyanın, seçimlerde yayın yasaklarının başlayacağı saate kadar siyasi parti ve adayların reklamlarını yayınlayabilmesine olanak sağlayan maddeyi eleştirdi. -''MUHTEŞEM YÜZYIL'' DİZİSİ- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tasarının 2. bölümü üzerinde soruları yanıtladı. Bir televizyon kanalında başlayan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisiyle ilgili tepkiler olduğunun anımsatılması üzerine Arınç, bunun kamuoyunda da büyük bir yankı bulduğunu söyledi. ''Ben de şahsen endişe ve üzüntü içindeyim'' diyen Arınç, şunları kaydetti: ''Kanuni Sultan Süleyman gibi bütün dünyada ve Osmanlı döneminde büyüklüğü bilinen ve 'Muhteşem Süleyman' olarak tanıtılan bir insanın harem, içki düşkünü, hatta bazı sahnelerinde söylemeye dilim varmayan bir ilişki içerisinde göstermeye matuf... Fragmanlarından böyle anlaşıldığı düşünülebiliyor. Böyle büyük bir masraflarla dizinin çekilmiş olması ve gösterilmeye bir kaç gün önce başlanmış olmasından üzüntü duyuyorum. Ancak RTÜK yayına giren ve yayın sırasında yayın ilkelerine aykırı olduğu itirazıyla, şikayetiyle önüne gelen konular hakkında karar verebilmektedir. Önleyici bir imkanımız bulunmamaktadır. Önleyici imkanımız sadece tasarının 7. maddesinde kabul edilmiş olan milli menfaatler veya bu konudaki olağanüstü günlerde alınması gereken tedbirleri içermektedir. Kamuoyunun tepkilerini dikkate alarak televizyonun bunu kendiliğinden kaldırması belki düşünülebilir. Ancak bu tür yapımların reyting ve kar amacıyla yapıldığını hepimiz bilmekteyiz. Bu diziyi ilginç kılmak için senaryosunda farklı argümanlar kullanılmıştır. Sadece Atatürk ile ilgili hatırasına alenen hakareti suç sayan bir kanun yürürlüktedir. Bunu diğer tarihi şahsiyetler için de geçerli kılmak herhalde mümkün değil. Ancak gönlümüzden geçen, aklımızdan düşünebildiğimiz, tarihimizin önemli şahsiyetlerini olduğundan başka türlü görerek küçültmeye, aşağılamaya çalışan ne olursa olsun karşılığını bulmalıdır. Diziyle ilgili şikayetleri süratle dikkate alacağımızı ve kanun çerçevesinde gereğini yapacağımızı söyleyebilirim.'' Arınç, CHP Tunceli Milletvekili Genç'in bir sorusu üzerine de ''Sayın Genç'in bana yapıldığı iddia edilen suikast ile ilgili merak ve endişesini hayranlıkla karşılıyorum. Bu konu sanıyorum yakın zamanda bir şekilde doğru veya yanlış, olumlu veya olumsuz ortaya çıkar'' dedi. Arınç, müstehcenliğin tanımının TCK ve Yargıtay içtihatlarında olduğunu ve hukukçu olan Kamer Genç'in bunu daha iyi bileceğini kaydetti. -''GURUR DUYDUM''- Genç'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ziyaretinde, ''rektörünü tavrıyla'' ilgili soru üzerine Arınç, rektörün, kendisinin yanında öğrenci veya öğrenci kisvesiyle hareketi yapmaya çalışan kişilere bir tavır ya da davranış içerisinde bulunmadığını söyledi. Arınç, ''Onu yorumlamak konusunda ben bir şey söylemeyeceğim. Size ODTÜ'lü öğrencilerin ne kadar sevgi gösterdiklerini gıptayla, imrenerek dinledim. Herkese aynı tavır gösterilmiyor olabilir. Ben sizin öğrenciler tarafında bu şekilde karşılanmanızdan bir milletvekili olarak gurur duydum'' diye konuştu. Bazı raporlara göre basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin geride olduğunun söylendiğini belirten Arınç, bunun ne kadar sağlıklı verilere dayandığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Arınç, ''Bunu ihtiyatla karşılayalım. Ola ki belli amaçlar doğrultusunda hazırlanmış olabilir'' dedi.