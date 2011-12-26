Arınç: Muhalefetin oylarını topla, 2'yle çarp, kökünü al AKP'nin yarısı etmiyor

T24 - AKP İl Gençlik Kolları’nın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği kongreye katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arınç konuşmasında hem AKP'nin oy oranının yüzde 55'e çıktığını açıkladı hem de diğer partilerin oy oranlarını değerlendirdi.



Son yapılan anketlerde AKP’nin oranının oyunun yüzde 55 çıktığını ifade eden Arınç, "Haberiniz olsun. CHP’yi yüzde 19 gösteriyor. Yüzde 16’yı yakalamış MHP’yi gösteriyor. Yüzde 6 BDP’yi gösteriyor. Onların hepsini topla. 2 ile çarp, kareköklerini al, bizim yarımız bile etmiyor.



Aylık 4 tane anket var elimizde. Bu anketlerden ortak sonuç budur. Millet severse biz yüzde 55’leri değil daha yüksekleri buluruz. Yanlış yaparsak, kendi içimizde ihtilaflar olursa, Allah korusun. O zaman millet elbette oyunu bizden esirger. Her zaman demişimdir, Bizi dövecekse millet dövsün. Başkasının küçültücü ifadesine bile razı olmayız. Milletimizin tokadından şeref duyarız" dedi.

Aydın Menderes'le ilgili anısını anlattı



Refah Partisi’nden bir dönem milletvekilliği yapan ve dün yaşamını yitiren Aydın Menderes’in ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Arınç, Menderes ile ilgili bir anısını anlatarak şunları söyledi:



"Bizim beraber milletvekilliği yaptığımız dönemde meclis başkanlığı seçimi olacaktı. Rahmetli Erbakan Hoca bize dedi ki, ’Hangi partinin daha çok milletvekili varsa, meclis başkanı ondan seçilir’. Çok sevinmiştik. Çünkü bizim sayımız 154’tü. Biz oy birliği ile Aydın Menderes’i aday gösterdik. Sembolik bir konuyu ifade etmek istiyorduk. Adnan Menderes’i siz zulmen astınız. Ama milli irade o kadar güçlü ki şimdi onun oğlu TBMM’de ve milli iradenin temsil edildiği yerde meclis başkanı olacak. Büyük coşkuyla kendisini aday gösterdik. ANAP meclisteydi, DYP meclisteydi. CHP meclisteydi. CHP’nin oy vermeyeceğini biliyorduk ama en azından ANAP ve DYP oy verecek diye düşünüyorduk. ANAP ve DYP oy vermedi. Biz DP’nin devamıyız. Menderes’in yolundan gidiyoruz diye mangalda kül bırakmayan, onun mirasından oy devşirmeye çalışan bu iki parti, bir tek oy vermedi. Onun meclis başkanı olmamasında birileri övünüyor. Bir televizyon kanalında karşımda Yaşar Okuyan vardı ve ‘Ben O’na oy vermemiştim’ dedi. Benim de içimden ne dediğimi siz tahmin edersiniz."

