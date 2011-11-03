-Arınç: Milli iradeye saygısızlık TBMM (A.A) - 03.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve RTÜK'ün 2012 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. ''(Basın özgürlüğü yoktur) diyerek, bunun arkasına saklanarak, Hükümetimizi veya beni eleştirmek isteyenler, mert olun samimi olun'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''Mesela bir arkadaşım diyorsa ki, 'Terörle Mücadele Kanunu'nun şu maddeleri gözden geçirilsin, propaganda artık suç olmaktan çıkartılsın, örgüt adına eylem yapan suç olarak kalsın.' Ben bunu anlayışla karşılayabilirim ama olup olmayacağı konusunda hem Meclisimizin hem de kamuoyunun tepkilerini dikkate alırım. Öyle karabatak bu işe girmenin de alemi yok. Benim sözüm sadece 'basın özgürlüğü yoktur' diye feryat edip arkasındaki gerçeği gizlemek isteyenlere yöneliktir.'' Terörle Mücadele Kanunu'nun 2006 yılında güncelleştirildiğini, o zaman Meclis Başkanı olduğunu belirten Arınç, şunları kaydetti: ''Adalet Bakanı ile müşterek bir çalışmamız var. Hiçbir basın mensubunun gazetecilik mesleğini yaptığından dolayı içeride kalmış olması beni memnun etmez, üzer. Arkadaşlar bundan emin olsunlar. Ama Türkiye bir hukuk devleti, yazılı hukuk uygulanıyorsa, bundan şikayet etmeye hakkımız yok. Biz yasama organıyız, yanlış buluyorsak değiştireceğiz.'' -Tutuklu milletvekilleri- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasında tutuklu milletvekillerinin durumuna da değindi. Arınç, şunları söyledi: ''Ben bir siyasetçi ve milletvekili olarak, her şeyi bir kenara bırakarak, şu anda milletvekili seçilmiş olmasına, mazbatasını almış olmasına rağmen, parlamentoya gelerek ant içme fırsatı bulamayan arkadaşlarımız için, görüşlerinin hiçbirini paylaşmadığım halde, üzülüyorum. Çünkü onların içeride tutuklu kalması milli iradeye saygısızlıktır.'' Bülent Arınç, Basın Kanunu'nda basın özgürlüğünü kısıtlayan maddeler üzerinde birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, kendi yaptığı çalışmaya katkı istedi. Arınç, gazetecilik kuruluşlarının bu konuda ciddi bir çaba sarf etmediklerini, sadece konuştuklarını dile getirdi.