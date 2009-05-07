Arınç: Milli Görüşçüyüm

Muhafazakar demokrat olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, 'Geçmişteki Milli Görüş kimliğimden utanmadım sıkılmadım. Milli Görüş siyasi hayatımın bir parçasıdır' dedi.





Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Deniz Feneri'nden Ergenekon davasına, telefon dinlemelerinden, Anayasa değişikliğine çarpıcı açıklamalar yaptı.





Arınç, NTV'de katıldığı programda soruları yanıtladı. İşte, Arınç'ın açıklamaları:



Mardin katliamı



- Devlet koruculuk sistemini değiştirmek istedi ama olmadı. Silahları koruculuk dışında kullananlar olmuştur



- Ergenlik yaşı çok düştü 9-10' lara düştü. Bölgede yanlış anlamalara yol açıyor olabilir. Sayın vali muhtemelen anne ve babaları kız çocuklarını okula göndermesini özendirmek amacıyla böyle bir öeneriyi getirmiş olabilir. Bu anlamıyla bu öneri düşünülmeli. Ama sadece erkek ve kız çocukları ayrı okullarda eğitim görsün deniliyorsa buna katılmam.



Milli Görüşçüyüm



- Benim çizgim muhafazakar demokrattır. Geçmişteki Milli Görüş kimliğimden utanmadım sıkılmadım. Milli Görüş siyasi hayatımın bir parçasıdır.



Almanya'daki Deniz Feneri'nden haberim yok



- Ben Türkiye Deniz Feneri’nin tüm faaliyetlerine katıldım. Yaptıkları çalışmanın kuruşu kuruşuna yayınlandığını biliyorum.



- Almanya’dan yemin ediyorum haberim yok. Ama Almanya’da da aynı isimle bir dernek kurulmuş. Belki Türkiye’deki Deniz Feneri’nin ismini kullanarak yarar sağlamış.



- Fakirlere yoksullara yardım edeceğim dendikten sonra bu paranın farklı amaçlar için kullanıldığı ihbarla ortaya çıkarıldı.



Türkiye'de kayıtları var



- Ben kendi notlarıma baktım. 2004/2005’te zamanın içişleri Bakanı Aksu’ya yazılı soru önergesi verilmiş. Buna cevap verilmiş. Verilen cevapta diyor ki Türkiye’deki Deniz Feneri kayıt altındadır. Almanya’daki Deniz Feneri’yle bir alakası yoktur.

6 milyon dolar bir yardım amacıyla gönderilmiştir. Türkiye’deki kayıtlara bakılıyor, girişi de var çıkışı da var.



- Almanya’da itiraf ettikleri için 3 ya da 4 kişi ceza aldılar. Orada da Türkiye’yle bağlantılı denilince, Türkiye’de o dosyayı inceledi.



Türkiye'de bürokrasi



- Bazen yan odalardan bile birbirine 7 günde evrak gidebilir. Türkiye’deki bürokrasi bu. Ama eğer bir kasıt varsa bu araştırmayla ortaya çıkarılabilir.



- Ben, Adalet Bakanı Şahin döneminde, sayın Şahin’in en az benim kadar yolsuzluklara düşman olduğunu biliyorum. O konuda kendi kardeşi olsa onu mahkeme karşısına çıkaracak bir arkadaşımızdır Mehmet Ali Şahin. Onun adli yargıyı geciktirdiğini düşünmüyorum.



RTÜK Başkanı hakkındaki iddialar



- RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın mal varlığıyla ilgili sanırım bir soruşturma var. Başbakan Yardımcısı oldum, bana bağlandı. Fakat henüz görüşemedim. Bu konuda bilgi sahibi olduğum zaman bununla ilgili basına açıklarım.



Türkiye'de bir şeyler karıştı



- Genelkurmay Başkanı’nın gösterdiği hassasiyeti hukuka saygı duyan insanların taşıması lazım. Kesin olarak bir yargı kararıyla mahkum edilmediği sürece masum sayılır.



- Yargıda devam eden konu hakkında kimsenin emir veremeyeceği ve yargıyı baskı altına alamayacağıyla ilgili maddeler var.



- Türkiye’de bir şeyler karıştı. Pek çok yargı organları, basın mensupları, siyasetçiler bu konudaki kendi tavırlarını gözden geçirmeliler.





Ergenekon denilmesinden rahatsızım



- İddianamede Ergenekon örgütü denilmese bile örgüt kendisine Ergenekon diyor.

Bundan rahatsızım, Ergenekon’un Türk tarihinde önemli bir yeri var. Ben yargıya müdahale edilmemesi konusunda duyarlı davranılması gerektiğini düşünüyorum.



- Bu toplu bir dava bir gecikme olduğunu düşünmüyorum.



Telefon dinlemek ahlaksızlıktır



- Bunlar çok konuşuldu. Bir savcı yada hakim kararıyla dinleme yapılması mümkündür. Bu birim iyi mi çalışıyor kötü mü çalışıyor. Bunu konuşabiliriz. Yargı kararı olmaksızın birbirini dinleyen insanlar açıkça suç işliyorlar.

Ama teknolojik aygıtlar o kadar ilerledi ki bunlarla nasıl baş edilecek bu da ayrı bir inceleme konusu. Bir kişinin telefonunun dinlenmesinin ahlaksızlık olduğunu düşünüyorum suç olmanın ötesinde.



Anayasa değişikliği



AKP Grubu'nda bir anayasa değişikliği çalışması yapmıştık. Çok faydalı çok yararlı olduğuna inandığımız iyi çalışmalar yaptığımıza inanıyorum.

Anayasa değişiklik teklifi yazı haline dönüştürüldükten sonra partileri ziyaret edecekler, onları dinleyecekler.



Birinci prensibimiz bu tekliflerde mutabakat uzlaşmanın sağlanması. Hazırladığımız metinler değiştirilebilecek.