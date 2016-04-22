Bülent Arınç'tan Erdoğan'a Ergenekon göndermesi: Savcısıyım diyen kanaatini ifade etsin!

Yargıtay’ın Ergenekon kararını değerlendiren eski TBMM Başkanı ve AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Davanın savcısıyım” sözlerine gönderme yaparak, “Savcıyım, hâkimim diyen kim ne varsa herkes de kanaatlerini açıkça ifade etsin” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Arınç, dün ziyaret ettiği Parlamento Muhabirleri Derneği’nde (PMD) gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Yargıtay’ın Ergenekon davasıyla ilgili kararını, “İyi bir bozma kararı. Bir insanı 5 sene içeride yatırdıktan sonra pardon diyorsunuz ama bunun bir karşılığı yok. Ben pardon diyecek değilim” dedi.

Yargıtay’ın Ergenekon kararı

Arınç, “Siz de pardon diyor musunuz?” sorusu üzerine “Hayır pardon falan demiyorum. Ben dürüst siyasetçiyim, ağzımdan çıkan her şeye sahip çıkarım. O dönem kim ne söylemişse kendi açısından haklı olduğuna inanmıştır” dedi.

"Başka davalara örnek olabilir"

Tutuklamanın kısa bir tedbir olması gerektiğine vurgu yapan Arınç, “Bugün bile biz Can ve Erdem tutuklu olmamalı derken bu canhıraş feryadımızı yapıyoruz. Ben Haberal da tutuklu olmamalıdır gelip yemin etsin dediğim zaman bana kızanlar şimdi tutuklamanın bile kısa bir tedbir olması gerektiğini bilmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Arınç, şöyle devam etti:

“Birileri o dönemde suç delili üretmişse, soruşturma kovuşturmaları savcısıyla hâkimiyle kolluk kuvvetleriyle görevini kötüye kullanarak belli bir amaçla hareket etmişse hesabını vermelidir. Yargı son dönemde büyük bir itibar kaybı içinde. Yarına ait bir güvencemiz var mı, yok. Ergenekon örgütünün olmadığına yönelik doğru olduğunu düşünerek söylüyorum, ortaya koydukları bozma yarın başka davalar için de geçerli olacaktır. Bugün gizli silahlı terör örgütü ismiyle haklarında dava açılan yargılamaları başlayan ya da başlayacak olanlar, yarın bir Yargıtay kararıyla ‘ortada bir örgüt yok’ derlerse işte o zaman yargıya güven yüzde sıfırlara düşer. Bir ilkokul çocuğunun yazamayacağı iddinamelerle bazı insanlar büyük suçlamalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu Yargıtay kararından alacağımız çok büyük dersler var.”

“Savcısıyım diyen de açıklasın”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Ergenekon soruşturmalarına ilişkin söylediği “Davanın savcısıyım” sözlerine atıfta bulunan Arınç, “Ben masumum arkadaşlar. Bu konuda savcıyım, hâkimim diyen kim ne varsa herkes de kanaatlerini açıkça ifade etsin. Biz en azından var olduğunu bildiğimiz, bazı faaliyetleri, en büyük yanlışlardan biri budur. Herkesi potanın içine atarak esasen bu davayı sulandırdıkları ve içinden çıkılmaz hale getirdikleri aşikâr.” diye konuştu