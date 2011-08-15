-Arınç: Millet yapılanları görüyor İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, milletin yapılanları gördüğünü, kendinden olanı sevdiğini, elinden tutanı kalbine bastırdığını, ona güvenip onunla yoluna devam ettiğini belirterek, ''Yakın siyasi tarihimize baktığımız zaman bu kadar büyük bir başarıyı bu kadar büyük işlerle yürütmüş başka bir parti bulamazsınız'' dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Partinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen ve Somali için 100 bin yardım SMS'si atılması hedeflenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Partinin büyük başarılar elde ettiğini, bunun için Allah'a şükrettiklerini belirtti. Arınç, 2001'de AK Partinin kurulmasıyla birlikte yeni bir Türkiye'nin var olduğunu belirterek, AK Partinin çalışmalarına hizmetle başladığını, şimdi de hizmetle devam ettiğini vurguladı. -''Türkiye Afrika'yla yarışır hale gelmişti''- AK Parti'ye kadar gelen bütün iktidarlar Türkiye'yi geri bıraktığını ifade eden Arınç, şöyle devam etti: ''Türkiye fakirleşiyor, yoksullaşıyordu. Türkiye'nin parasının değeri kalmamıştı, 6 tane sıfırla artık Afrika paralarıyla yarışır hale gelmişti.'' Arınç, siyasetin demokrasi için çok önemli olduğunu, milletin sorunlarının siyasetle çözülebileceğini, o yüzden siyaset kurumuna tekrar itibar ve güven kazandırdıklarını vurgulayarak, ''2001'in 14 Ağustosunda, bitmiş tükenmiş bir Türkiye'de büyük bir güneş doğuyor gibi AK Parti inançlı kadrolarla, ehliyetli kadrolarla kuruldu'' dedi. O dönemde iktidara koşan bir partinin genel başkanının ve liderinin milletvekilinin olmaz hale getirildiğini ifade eden Arınç, şunları söyledi: ''Ve kendi gazetelerinde sevinç çığlıklarıyla şu başlığı attılar, 'artık muhtar bile olamaz.' Muhtar bile olamaz dedikleri isim yoluna devam etti. Evet, milletvekili olamadı bir kaç ay gecikmeyle... Ama partisi tek başına iktidar kazandı. 'Tek başına iş başına' sözü milletimiz tarafından kabul edildi. 2 sene sonra mahalli seçimlere girdik, yüzde 40'ın üzerine çıktık. 2007'de genel seçimlere gittik. AK Parti'yi yıpratıyorlardı. Cumhurbaşkanını seçtirmediler. Yalanlar, hileler, 28 Şubat vari muhtıralar, bildiriler, AK Partinin yıpranması ve iktidardan uzaklaşması içindi. Ama hamdolsun milletimiz bütün oyunları bozdu.'' -3. dönemin sırrı...- AK Parti'nin 3. dönem iş başında olduğunu aktaran Arınç, ''Bunun sırrı dürüst insanların, milletini, vatanını seven insanların iş başına gelmesidir, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoklukla mücadele etmesidir. Ve hizmet eksenli siyaset anlayışının Türkiye'ye yerleşmesidir'' şeklinde konuştu. Arınç, Türkiye'nin, dünyanın ekonomik buhrandan kıvrandığı zamanda IMF'yi yolcu ederek tek başına ayakta kaldığını, Amerika, Yunanistan ve İspanya'daki gazetelerin ''keşke bizim de bir Recep Tayyip Erdoğan'ımız olsa da bizi şu krizden çıkarsa'' diye başlık attığını vurguladı. Bütün dünyanın Türkiye'yi alkışladığını, bu duruma milletin desteğiyle geldiklerini anlatan Arınç, AK Parti'nin başarısının milletin başarısı olduğunu sözlerine ekledi.