-ARINÇ: MİLLET NE TAKDİR EDERSE KABULÜMÜZ AKHİSAR (A.A) - 02.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Önümüz seçimdir. Millet ne takdir ederse kabulümüzdür. Yeter ki milletimizin önüne hizmetlerle, güzelliklerle çıkalım'' dedi. Arınç, Akhisar Belediyesinde, aralarında Akhisar'a yeni bir stat kazandırma projesinin de yer aldığı çeşitli protokollerin imza törenine katıldı. Bakan Arınç, buradaki konuşmasında, Akhisar'da 37 dönümlük bir arazide 12 bin kişi kapasiteli ve UEFA kriterlerine uygun stat ile 2 bin kişilik spor salonunun yapılacağını, stadyumun yaklaşık 20 milyon liraya malolacağını söyledi. Ramiz Gıda şirketinin ilçeye bir fen lisesi kazandıracağını, bunun da yaklaşık 1 milyon liraya malolacağını anlatan Arınç, Soma'ya ve Alaşehir'e yapılacak öğrenci yurdunun da protokolünü imzalayacaklarını belirtti. ''Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası''nda Manisa'nın, Türkiye'de ilk 5 ilin içerisinde yer aldığını, hayırseverlerin eğitime ciddi katkıda bulunduğunu, şu ana kadar kentte 136 protokol imzaladıklarını anlatan Arınç, bunun çok takdir edilecek bir davranış olduğunu, Manisalı hayırseverlerle gurur duyduklarını söyledi. Türkiye'nin kalkındığını, kalkınmada ''uçtuğunu'' ifade eden Bakan Arınç, Türkiye'nin büyüme hızının önemine dikkati çekti. 2002 yılında 1200 dolarla teslim aldıkları Gayri Safi Milli Hasılanın 10 bin dolara çıktığını, 2023'te bu rakamı 25 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Arınç, şöyle dedi: ''Bunlar sevinilecek olaylardır. Kavga, çatışma istemiyoruz. Huzur istiyoruz. Ülkemizde birlik ve düzenlik istiyoruz. Herkesin çocuğu iş bulsun, daha çok kazansın. Herkes mahsulünden daha çok ürün elde etsin, sattığını dünyaya pazarlasın. Birlikte ve dirlikte bereket var. Önümüz seçimdir. Millet ne takdir ederse kabulümüzdür. Yeter ki milletimizin önüne hizmetlerle, güzelliklerle çıkalım. Onun seçimine hiçbirimizin itirazı olmayacaktır ama kavgayla, korkutarak, tedirginlik yaratarak ülkede siyasi kavga olmasını istemiyoruz. Hem terörle mücadele ediyoruz hem de ülkenin huzuruna katkıda bulunmak istiyoruz. Bu cennet vatanda yaşamak, ne mutlu bizlere nasip oldu. Her tarafında ayrı bir bereket zenginlik var. Yeter ki bu zenginlikleri servet haline dönüştürelim. Hepimiz yaptığımız işte marka olacağız. Siyasette, ekonomide istikrar var. Koşuyoruz, çalışıyoruz. Yatırımcı önünü görüyor, eskisi gibi endişe etmiyor, yarın ne olacak diye korkusu yok. 25 bin doların üzerinde milli gelir hayal değil. Türkiye bunları gördü, yeter ki el birliğiyle çalışalım.''