Arınç, mezunu olduğu Manisa Lisesi'nin gecesine katıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Mecisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, mezunu olduğu Manisa Lisesi\'nin Mezunlar Derneği tarafından organize edilen geceye katıldı.

Manisa Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen mezunlar geesine TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katıldı. Arınç, öncesinde Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti\'li Ömer Faruk Çelik, Manisa eski Belediye Başkanı Bülent Kar ve eski dostlarıyla buluştu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik\'in tekrar adaylığının söz konusu olduğunu ifade eden Arınç, \"Bugün burada Manisa Lisesi eski mezunu bir kardeşiniz olarak aranızda bulunuyorum. Değerli arkadaşımız Ömer Faruk Çelik, belediye başkanı olarak bir dönemi bitirmek üzere. İnşallah Allah gönlünden geçeni hayırlı kılsın. Manisalılar takdir ederlerse şüphesiz tekrar adaylığı söz konusu\" dedi.

Program sonunda Arınç\'a gecenin anısına, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından plaket verildi.



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