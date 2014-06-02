Bülent Arınç: Merkez Bankası’nın bağımsızlığı esastır

Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, faiz indirimi tartışmaları ve “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı esastır. Bundan şaşmak gibi bir niyetimiz de yok” dedi.

Arınç ayrıca, Diayarbakır Belediye binası önünde erken yaşta dağa çıkan çocuklarının geri verilmesi için eylem yapan aileler hakkında ise, “Diyarbakır Belediyesi bu aileleri olduğu yerden kaldırdı, yeter ki bu eylem gündem oluşturmasın diye. Belediye Başkanı’nı kınıyorum” dedi.

Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

“Faiz konusu Merkez Bankası’nın görevlerinden sadece birisi. AKP kurulduğundan beri, Ekonomik Kurul’umuzun aldığı ilk karara göre de Merkez Bankamız’ın bağımsızlığı esastır. Bu ilkeye bugüne kadar da sadık kaldık. Merkez Bankası’nın çalışma ilkeleri fiyat politikası ile çelişmemek kaydıyla arasında Hükümet’in büyüme politikalarını desteklemesi yer almaktadır. Türkiye’de büyümenin azalması gibi bir kırılma noktasına asla gitmeyeceğiz. Son yıllarda maliyet enflasyonundaki yükseliş kurdaki ve faizdeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bunu bir şekilde engellemek gerekir. Merkez Bankası’nın bu konudaki adımlarına müdahale etmek niyetinde değiliz ama faizlerin düşürülmesi halinde yatırımların artacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın çalışmalarında bir yeknesaklık, bir akort görmek mümkündür. Merkez Bankası Başkanı’mıza teşekkür ediyoruz. Kendileri de çalışmalarını anlattılar.”

‘Ümitle bekliyoruz’

“İlk defa anneler, babalar, aileler çocuklarının aldatılarak dağa çıkarılmasına isyan ettiler ve barışçıl bir eylem yaptılar. Gözleri yaşlı anneler Diyarbakır Belediyesi’nin karşısında durup çocuklarımızı geri getirin dediler. Biz ümitle bekliyoruz ki çocuklarımız ailelerine geri dönebilsinler. Bu konuda aracılık yapması gerekenler de gerekeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye bu konuya odaklanmışken maalesef Diyarbakır Belediyesi bu aileleri olduğu yerden kaldırdı, yeter ki bu eylem gündem oluşturmasın diye. Belediye Başkanı’nı kınıyorum. Daha önce Gezi eylemlerine, annelerin yaptıkları eylemlere nasıl da destek vermişlerdi. Gerek BDP’li siyasetiler, gerek çözüm sürecine destek veren herkesin bu çocuklarımızın dağdan indirilerek ailelerine teslim edilmesine destek vermesi gerekir. Bu konuda en büyük sorumluluk da gözleri Kandil’de kulakları İmralı’da olanlara düşer. Bu konuda gelinen aşamada Sayın Başbakanımız ne düşünüyorsa yarın grup toplantısında kamuoyuna ifade edecektir.”

‘Bildirmezse sorumlu ak parti olacaktır’

“4 bakanımızla ilgili bir Meclis soruşturması kurulması kararı verildi. 400’den fazla oy verildi. Biz de evet oyu verdik gizli oyda. Komisyon üyelerinin bu ismi geçen bakanlar hakkında olumlu ve ya olumsuz görüş bildirmemesi gerekir. Bu ihsası reydir. Dolayısıyla bunların üye seçilmesi mümkün değil. Diğer partiler evet üyelerini bildirmişler ama bu sayı yeterli değil. AK Parti bu konuda bir tarama yapıyor. Arama motoruna girdiğinizde kimin ne dediğini görüyorsunuz. Bu nedenle henüz bildirilmedi. Vicdanı kanaatleriyle herkes soruşturma açılsın dedi. Zannediyorum AK Parti de komisyona vereceği bu hafta bildirecektir. Bildirmezse o zaman bunun sorumlusu AK Parti Grubu olacaktır.”