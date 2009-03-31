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Politika

Arınç, Manisa'yı kaybetti, MHP'ye yüklendi

Bülent Arınç, kaybettiği Manisa'da MHP'yi kutlamadı. Arınç, MHP'nin bölgede ayrımcılık yaparak kazandığını iddia etti.

31 Mart 2009 03:00

Bülent Arınç, kaybettiği Manisa'da MHP'yi kutlamadı. Arınç, MHP'nin bölgede ayrımcılık yaparak kazandığını iddia etti.

29 Mart Yerel seçimlerini kaybeden AKP'de 22. Dönem TBMM Başkanı ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç beraberinde milletvekili Mehmet Çerçi, İl Başkanı Mustafa Uyumaz ve Belediye Başkan adayı Bülent Kar ile birlikte açıklama yaptı.

Seçim öncesi çalışmalarda Özellikle AKPi ve Bülent Kar'ı yıpratmak adına propagandalar yapıldığını savunan Arınç, "Bakınız Manisa'da Sümerbank, Besot gibi olaylar hep ön planda tutuldu. CD'ler dağıtıldı. Dedikodular yapıldı. Özellikle MHP bizi çok karaladı çok yıprattı. Ama bunun hem bu dünyada hem de öteki dünyada hesabı olur" dedi.

Seçimlerde ayrımcılık yapıldığını iddia eden Arınç, "Biz AKP olarak Doğu'dan gelen vatandaşlarıma hep hizmet ettik. Bunun yanı sıra Manisa'nın her yerine hizmet ettik. Ama yaptığımız hizmetler bazı kesimlerce ayrımcılık olarak gösterildi. Kent merkezine hizmet yapılmadığı ileri sürüldü. Biz de MHP ve diğer partiler gibi ayrıcımcılık yapsaydık seçimleri biz kazanırdık. Ama bu ülkeyi sevdiğimiz, barış ve kardeşlik istediğimiz için bunu yapmadık" şeklinde konuştu.

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