-ARINÇ: MAAŞ ÖDEMİYOR İHALE ALIYORLAR BİTLİS (A.A) - 29.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Geçtiğimiz günlerde enerji konusunda üst üste ihaleler yapıldı. Bölgelerin elektrik dağıtım işini aldılar. O işleri alanların içinde medya patronları da var. O medya patronunun televizyonunda çalışanlar, 6 aydan beri maaş ve ikramiyelerini alamıyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar'' dedi. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nin açılış törenine katılan Bakan Arınç, burada yaptığı konuşmada, Medya çalışanlarının özlük haklarının güçlendirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu belirten Bakan Arınç, basın sektöründe patronlarla çalışanlar arasında tamamen ters orantılı bir gelişme olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde enerji konusunda üst üstte ihaleler yapıldığını anımsatan Bakan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ihalelere kimisi 3 milyar dolar vererek, kimisi 6 milyar dolar vererek girdi. İsmini vermeyeceğim, az çok tahmin edeceksiniz. Bizim de hükümet olarak gözlerimiz faltaşı gibi açıldı. Bu kadar yüksek parayı da nasıl veriyorlar diye. Birleştiler, bir araya geldiler. Kimisi bu bölgenin, kimisi Ege'nin, kimisi başka bir bölgenin elektrik dağıtım işini aldı. Şimdi onları alanların içinde medya patronlarından da var. O medya patronunun televizyonunda çalışanlar 6 aydan beri maaş ve ikramiyelerini alamıyorlar. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Ama 6 milyar doları bastırıp, ihale alabiliyor.'' -''GAZETECİLERİN PASAPORT SORUNU'' Gazetecilerin pasaport sorununa değinen ve Türkiye'de pasaport konusunda bir karmaşa yaşandığını ifade eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Pasaport Kanunu'nun iki yıl önce gündeme geldiğini hatırlattı. Bakan Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''Ama herkes talebini yağdırmaya başladı. Herkes kırmızı, yeşil pasaport istiyor. Bunun içinden çıkılamadı. Çünkü Pasaport Kanununu, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uydurmaya çalışıyoruz. AB standartlarında bu pasaportlar çok kısıtlı. Yani ayrıcalık tanıyan pasaportlar bizde 10 bin tane ise, AB'de karşılığı bin tane bile değil. Hem standardına uymak zorundasınız, hem de belirli bir standardı yakalamak zorundasın.'' -RTÜK KANUNU- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Basın Kanununu 2004 yılında çıkardıklarını ve 5-6 yıldır yürürlükte olduğunu dile getirerek, uygulamada fazla bir itiraz ve şikayet gelmediğini söyledi. Şimdi de 1994 yılında çıkan RTÜK Kanununu değiştirdiklerini anlatan Arınç, söz konusu kanunun bir kısmının Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini bir kısmına ise boşluklar olduğunu hatırlattı. Arınç, ''Biz şimdi 54 maddelik yeni bir RTÜK Kanunu meclise sevk ettik. Alt komisyondan geçti. Ekim ayınına başladığımız günde inşallah RTÜK Kanununa da başlamış olacağız'' dedi. Basın Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda gazeteciler için müeyyideler bulunduğunu, son yıllarda gazeteciler için açılan dava sayısının bir hayli fazla olduğunu dile getiren Bülent Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şimdi savcılıktan bin tane talep geliyor, dava açılması için. Biz bunlardan 10 tanesine bile izin vermiyoruz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de (AHİM), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin de ifade özgürlüğü konusundaki yorumuna biz de katılıyoruz. Her önüne geleni içeri tıkmak, artık Türkiye'de olmamalı. Gazeteciler toplumun bütün kesimlerinden daha fazla özgür olmalı. Düşündüklerini yazabilmeli. Haberleştirdiklerini rahatlıkla savunabilmeli.'' -''HALKIMIZIN KULAĞI, GÖZÜ VE DİLİ SİZSİNİZ.'' Gazetecilerle siyasetçilerin iç içe geçmiş bir ilişkisinin bulunduğunu anlatan Bakan Arınç, ''Birbirini çok sevsinler veya sevmesinler birbirimize muhtacız'' dedi. Gazetecilerin halkın kulağı, gözü ve dili olduğunu belirten Arınç, sözlerini şöyle sürüdürdü: ''Çok şükür geçmişe göre çok iyi bir durumdayız. Artık her ilde, her ilçede, yerel medya güçlendi. Gazeteler çıkıyor. Hatta kalite konusunda birbirleriyle rekabet ediyorlar. Merkezlerde günlük ulusal gazetelerden daha kaliteli gazeteler çıkmaya başladı. Hakikaten Türkiye'yi çok dolaştım, iftihar ederek söylüyorum.'' -''YEREL MEDYA DESTEKLENİYOR'' Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) kendi web sayfasıyla yerel medyaya hizmet verdiğini anlatan Bakan Arınç, bu çerçevede geçtiğimiz aylarda yerel gazetelere CD'ler gönderildiğini hatırlattı. Anadolu Ajansı'nın da (AA) yerel medyanın hizmetinde olduğunu belirten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Bakan Arınç, bugün Türkiye'nin her yerindeki muhabir kadrosuyla, AA'nın yerel medyaya en çok haber desteği sağlayan kuruluşların başında yer aldığını aktardı.