-ARINÇ: LİBYA'YA OPERASYONLARA KATILMAYACAĞIZ DENİZLİ (A.A) - 20.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Libya'ya yönelik uluslararası operasyona ilişkin, ''Türkiye'nin operasyonlara katılma durumu yok. Bu konudaki görüşümüzü daha önce hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız ifade ettiler'' dedi. Denizli Polisevi'nde Vali Yavuz Erkmen, Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Kulübü Başkanı Salih Amiroğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları ile kahvaltıda biraraya gelen Arınç, basına kapalı gerçekleşen kahvaltı sonrasında gazetecilerin Libya'ya yönelik uluslararası operasyona ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin bu operasyonlara katılıp katılmayacağı yönündeki soruya Arınç, ''Türkiye'nin operasyonlara katılma durumu yok. Bu konudaki görüşümüzü daha önce hem Başbakanımız hem Dışişleri Bakanımız ifade ettiler. Operasyonlar an be an takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda kriz masası oluşturdu. Hadiseleri takip ediyoruz'' dedi. Libya'da masum halkın kanı dökülmeden, muhalefete karşı ve halka karşı yürütülen sindirme hareketlerine son vermek konusunda Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın takip edildiğini belirten Arınç, ''Türkiye bu konuda geçmişten bu yana taşıdığı misyonu devam ettiriyor. Umarız kısa sürede Libya'da normalleşme olur ve halkın can güvenliği kısa sürede sağlanır'' diye konuştu. Birleşmiş Milletler kararının hemen ardından hava saldırısına başlanıldığı ancak geçmişte Filistin ve Bosna Hersek'te benzer müdahalenin yapılmadığı ve bunun bir çifte standart olup olmadığına yönelik bir soru üzerine ise Arınç, şöyle konuştu: ''Çifte standart sadece bu konuda değil, hemen hemen her konuda dünyada yaşanıyor. En şikayetçi olduğumuz konulardan birisi. Ama burada bir oydaşma içerisinde Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar var. Bu kararın uygulanmasında bazı ülkeler ön plana çıkmak istiyorlar. Belki onların davranışları eleştirilebilir. Ama Türkiye bu konuda üzerine düşeni, büyük bir devlet olarak yapıyor. Gazze'de, Filistin'de ve başka bölgelerde yaşanan olaylara karşı gönül isterdi ki aynı şekilde Birleşmiş Milletler veya başka anlaşmalarla insanlar, ülkeler harekete geçebilsin.''