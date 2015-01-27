Arınç: LGBT’lerin adlarının anılmaması, haklarının olmadığı anlamına gelmez

Başbakan Yardımcı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cenevre’deki Evrensel Periyodik İnceleme Türkiye oturumunda LGBT’lere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) yönelik ayrımcı bir mevzuat olmadığını söyledi. Arınç, LGBT’lere yönelik özel bir düzenleme olmamasının haklarının yok sayıldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

KAOS GL'de yer alan habere göre, Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde bugün gerçekleşen Evrensel Periyodik İnceleme (EPİ) Türkiye oturumunda BM üyesi devletler Türkiye’ye insan haklarına ilişkin tavsiyelerini sundu. İfade ve toplanma özgürlüğü, kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yargı bağımsızlığı tavsiyelerde en sık tekrarlanan konu başlıkları arasındaydı. Hırvatistan ve Almanya vicdanî ret hakkının tanınması gerektiğinin altını çizdi.

İlk 2 turda 10 ülkeden LGBT tavsiyesi

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın önlenmesine ilişkin tavsiyeler ilk 2 turda 10 ülke tarafından Türkiye’ye sunuldu.

Uruguay, Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, İsrail ve Norveç’in sunduğu tavsiyelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ayrımcılık karşıtı mevzuat ve nefret suçları yasasında yer alması gerektiği belirtildi.

Arınç: LGBT’lerin hakları yok değil

İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "hangi kimlikle olursa olsun herkesle demokratik bir ilişki” kurmaya çalıştıkları söyledi. Mevzuatta LGBT’lere yönelik ayrımcı bir husus olmadığının altını çizen Arınç, özel bir düzenleme olmamasının LGBT’lerin haklarının olmadığını anlamına gelmediğini belirtti.

Arınç: İstanbul Sözleşmesi cinsel yönelimi kapsıyor

Arınç, Anayasa’nın 90. maddesine göre Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmelerin kanun hükmünde olduğunu belirterek İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan cinsel yönelim ifadesine dikkat çekti.

LGBT’lere yönelik nefret suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Arınç, "haksız tahrik" iddialarının ise doğru olmadığını ifade etti.

BM’de “cinsel tercih”li çeviri hatası!

Birleşmiş Milletler’in internet sitesinden canlı yayınlanan oturumda Türkçe çeviri hatası yaşandı. Devletlerin tavsiyelerde geçen “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadesi “cinsel tercih ve toplumsal kimlik” olarak aktarıldı.

Kaos GL Derneği Cenevre’de

Kaos GL Derneği’nden Ezgi Koçak, EPİ Türkiye oturumunu Cenevre’den izliyor. İnceleme kapsamında düzenlenen ifade ve toplanma özgürlüğü panelinde LGBTI News Turkey adına konuşacak olan Koçak, LGBTI News Turkey’den Zeynep Bilginsoy ile birlikte “Türkiye’de LGBT Yurttaşlara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri” raporunu Aralık ayında Cenevre’deki EPİ ön oturumunda paylaşmıştı.

'Türkiye ilk oturumdan bu yana LGBT haklarını korumadı'

Türkiye, 2010’dan sonra bugün ikinci kez BM üyesi ülkelerden insan haklarına ilişkin tavsiyeler aldı. 5 yıl önceki ilk oturumda Cemil Çiçek, LGBT’lere yönelik ayrımcılığın önlenmesinin anayasal güvence altında olduğunu iddia etmişti.

Türkiye 2010’daki oturumda Norveç, Kanada ve Hollanda’nın tavsiyelerini kabul ederek LGBT’lere yönelik ayrımcılığı azaltmak için girişimlerde bulunacağı yönünde söz vermişti. Hükümet ayrıca Çek Cumhuriyeti’nin devlet personeline verilecek cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği odaklı insan hakları eğitimi üzerine tavsiyesini not almıştı.

Türkiye, ilk değerlendirmesinden bu yana cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklar konusunda kabul ettiği tavsiyeleri uygulamaya koymadı. Türkiye’nin Kasım 2011’de onayladığı İstanbul Sözleşmesi’nin ayrımcılık hükmü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerini içerse de hükümetin iç hukukunu bu anlaşmayla uyumlu hale getirerek uluslararası yükümlülüklerini sağlaması gerekiyor.