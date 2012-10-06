Arınç: Kürtçe savunma için yasal düzenleme yapacağız

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Bundan sonra kanunumuz değişecek herkes kendi anadilinde savunmasını ve ifadesini rahatlıkla yapacak" dedi. Arınç, "savunma hakkı kutsaldır, bir insan 'Ben ifademi Kürtçe vereceğim, savunmamı Kürtçe yapacağım' diyorsa artık o öyle olacaktır" diye konuştu.

Beraberinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve AK Parti milletvekilleri ile açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Arınç, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, başka yerlerde siyaset yaparken insanların rahat olduğunu, baskı ve tehdit altında kalmadığını ancak Diyarbakır'da bunun farklı olduğunu söyledi.

İçerisinde bulundukları parti binasının pek çok defa saldırıya uğradığını, bu nedenle buranın "Gazi bina" olduğunu ifade eden Arınç, "Bölgede AK Parti siyasetine karşı baskı, kundaklama ve şantaj, yeri gelirse kaçırma ile başka usuller kullanılıyor. Diyarbakır'da sadece AK Parti siyaset yapıyor. Şiddeti, tehdidi, baskıyı kullanmayan, başkalarını ötekileştirmeyen hemen hemen tek parti AK Parti'dir" dedi.

'Bu ülkede yapılan en zararlı iş 8 yıllık eğitimdi'

"Bu ülkede yapılan en zararlı işin 28 şubat sürecinde çıkarılan 8 yıllık kesintisiz eğitim olduğunu, bunun çocukları mahvettiğini kaydeden Arınç, bu nedenle 4 yıllık ilkokul, 4 yıllık ortaokul ve 4 yıllık liseyle 12 yıllık zorunlu eğitime geçtiklerini söyledi.

Arınç, kıyafetlerde ayrımcılığı kaldırdıklarını, 21 seçmeli dersi de çocukların önüne seçmeli ders olarak koyduklarını anımsatarak, şöyle dedi: "Biz sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Etnik kökenimize bakarak, birimizi diğerimizden üstün göremeyiz. Biz Allah'ın yarattığı kullarız. Allah, birbirimizle tanışalım dost olalım diye yarattı. Ayetlerde böyledir, bu topraklardaki hayatlarımızda böyledir. Hiç kimse bunun içine silah, zorbalık koyamaz.

Hiç kimse kendisini bir başkasından üstün bir noktaya getiremez. Ama kendisinin inkar edilmesine de tahammül edemez. Biz inkarcı politikaları bıraktık artık. Kürt kimliği şerefli bir kimliktir. Bu toprakların insanı kendi kimliğini söyleyecek. Bu kimlik neyi gerektiriyorsa anayasanın tanıdığı, kanunların bize verdiği, insan haklarının evrensel kuralları içerisinde yaşanması gereken bütün imkanlarını tek tek kullanacağız."

Anadilde savunma için yasal düzenleme

"Pazar günkü kongreyle 2023'e giderken bu ülkede eksik kalan başka işleri de yapmaya karar verdik. Mesela benim içimde hala bir acıdır. Belli davalarda sanıklar savunmalarını, ifadelerini Kürtçe yapmak istiyorlardı. Mahkemeler bunlara izin vermediler, kendilerine göre sebepler buldular. Yargıtay'da bu sebepleri onayladı. 'Bu adam şurada Türkçe ifade vermiş, burada artık Kürtçe ifade vermesi kötü niyettir' gibi bir karar çıktı.

Hayır savunma hakkı kutsaldır, bir insan 'Ben ifademi Kürtçe vereceğim, savunmamı Kürtçe yapacağım' diyorsa artık o öyle olacaktır. Bundan sonra kanunumuz değişecek herkes kendi anadilinde savunmasını, ifadesini rahatlıkla yapacak. Kamu hizmetlerinde ana dilde karşılık almak için yasal düzenlemeler yapılacaktır. Siyasi partilerin kapatılmasını tamamen kaldıracağız. Her parti istediği tüzük ve programla kurulacak."

'Biz barıştan yanayız'

Kürtçe'nin okullarda seçmeli ders olduğunu, ama yıllarca ret ve inkar edilmiş bir dili okutacak öğretmen bulmakta zorluk çektiklerini, bunun için üniversitelerden formasyon programı uygulamalarını istediklerini bildiren Arınç, "Bu dili biliyorum diyenler kısa eğitimden sonra Kürtçe öğretmeni olarak başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabını hazırladı. Ben de Türk Dil Kurumu'na talimat verdim; mükemmel bir Kürtçe-Türkçe lügat hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"Eğer terör devam edecekse, eğer örgüt silah bırakmayacaksa, eylemlerine devam edecekse, sadece asker polis değil, kadın, çocuk, erkek masum, zavallı insanları öldürmeye devam edecekse bilin ki terörle mücadele, teröristle mücadelede devam edecektir" diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden devam edecektir. Buna mecburuz. İnsanımızın hayatını korumak, meşru müdafaa halinde bulunmak için asker de polis de yeri geldiğinde bu eylemlere karşılık verecektir. Ama bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz şu; örgüt, örgüte müdahil olanlar, örgütle ilişkisi olanlar hep şunu söylemeli: 'Artık siyasi anlamda ne istiyorsak söyleyebiliyoruz.' Sizin seçtikleriniz olarak, sizin söylemek istediklerinizi, ağzınızdan hangi kelime çıkarsa Türkiye'de konuşabiliyoruz. Parlamento içinde de parlamento dışında. Bütün talepleriniz yerine geliyor. Burada bir kısıtlama kalmadı.

Siz silaha, şiddete, eyleme son vereceksiniz. Bu ülke, bu cennet vatan sizin her türlü düşüncenizi söyleyebilmek için yeterli. Bu kabul edilirse ne kadar güzel olacak. Silahlar susarsa, gözyaşları biterse, evlatlar annelerine ve babalarına kavuşursa çok güzel olacak. Bunun için çalışmalıyız. Halkımız bu konuda direncini göstermeli, taleplerini daha yüksek sesle haykırmalıdır. Eğer halkımızın, sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çabaları, siyasetçilerin çabaları, bu konudaki çabalar silah bırakmaya, silahların susmasına götürürse Türkiye'yi Diyarbakır da uçar Türkiye de uçar. Hepimiz de huzura ve mutluluğa kavuşuruz. Biz barıştan yanayız. Çünkü biz çok şükür İslam'la müşerref olmuş ve kimliği Müslümanlık olan Diyarbakır'da yaşıyoruz. İnşallah barış elini uzatırken, bu elin sahipsiz kalmamasını diliyoruz."