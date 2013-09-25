Arınç: Kur'an kursu değil okul yaptırın

Cami ve Kur'an kursu yapmayı düşünen hayırseverlere seslenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, artık Türkiye'nin eğitim kurumlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) dekanlık binasının açılışına katıldı.

Burada, iş adamı Hasan Öztimur'a 'fahri doktora' unvanı veren Arınç, Öztimur'un mükemmel bir fakülte ve dekanlık binası yaptırarak üniversiteye bağışladığını söyledi.

Eğitime katkının, geleceğe, gençlere katkı, ülkeye yapılacak en büyük, en hayırlı işler olduğunu vurgulayan Arınç, geçmişte 'hayırseverlik', 'Allah rızası' denildiğinde halkın daha çok cami, Kur'an kursu yapmayı anladığını belirtti.

Bu konuda çok büyük işler yapanlar bulunduğunu ancak artık Türkiye'nin ihtiyacının eğitim kurumları olduğunu dile getiren Arınç, "Ne kadar hayırseverimiz varsa kendi imkanları yetmiyorsa başkalarıyla birleşerek eğitim kurumları yapmalı, fakülteler, liseler, meslek liseleri, ilköğretim kurumları yapmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Protestocu gençler

Arınç, tören öncesi yerleşkede, sayısı 20-25'i geçmeyen öğrenci grubunun, protesto eyleminde bulunmak amacıyla toplandığını dile getirdi.

Korkak olmadıklarını ve gözlerini kırpmadan her yere gittiklerini kaydeden Arınç, "Bunlar da sadece bir sivrisinek ısırığı kadar bizi ilgilendirir. Bunlara değer vermiyorum ama üzüldüğüm tek şey; böyle bir güzelliğin içinde yaşarken birilerinin, üzerlerine kötü ideolojilerin deli gömleğini giymiş olarak birilerini protesto etmek için sabahtan beri toplanmış olması. Sayısı 50 olsa UÜ'nün binde biri demektir. 50 bin öğrencisi olan bir üniversitede 50 kişinin bağırıp çağırması, sinek ısırığı kadar, kimseyi etkilemez.

40 yıllık siyasi hayatımda her şeyi gördüm. İhaneti de gördüm, takdiri de gördüm, zenginliği de gördüm fakirliği de gördüm. Bundan sonra göreceğim bir şey kalmadı ama memlekete hizmet eden insanlara en azından saygı duymak gerekirken herkesin huzurunu bozacak birtakım şeyler yapma gayretinde olursa insanlar, buna ancak üzülürüm. Keşke o gençler bizi protesto etmek yerine Hasan Öztimur'un elini öpmek için sıraya girseydi.

Arınç, medyanın, bunun gibi protestolara daha fazla ilgi göstermesine de üzüldüğünü belirtti. Kim bağırırsa kameraların o tarafa döndüğünü anlatan Arınç, "Burada 500 kişi var. Dışarıda 5 kişi bağırsa buradaki tüm kameralar onların arkasından koşar. Çünkü habercilik anlayışı da bu..." şeklinde konuştu.