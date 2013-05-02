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Politika

Arınç: Küfürbaz milletvekilinin ne kendisine ne de partisine hayrı yoktur

Bülent Arınç, Zeyid Aslan'ın mecliste çıkan tartışmada ettiği küfürlerle ilgili olarak Aslan'a yönelik eleştirilerde bulundu

02 Mayıs 2013 18:28

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hafta başında CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan arasında çıkan tartışma   ile  Meclis'te küfürle başlayan ve kavgaya dönüşen olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Küfürbaz milletvekilinin ne kendisine ne de partisine hayrı yoktur" dedi.

AKP'li Zeyid Aslan'ın CHP'li Kamer Genç'e söylediği sözlerin kabul edilemez olduğunu dile getiren Arınç, "Galiz küfürler, hem kendisine hem de partisine yakışmamıştır, rencide etmiştir" dedi.

Aslan'la ilgili TBMM'nin kınama kararı aldığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı AK Parti'nin kendisiyle ilgili durumu ayrıca değerlendireceğini ve disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Aslan'ı "Sinirli bir arkadaş" olarak tanımlayan Arınç, "Ama yaptığı hiçbir şekilde kabul edilemez. Küfürbaz milletvekilinin ne kendisine ne de partisine hayrı yoktur" diye konuştu.

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