-ARINÇ: KÖTÜ GÖRÜNTÜLER BURSA (A.A) - 24.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Yayınlanan her kaset, dünyayı seksten ibaret gören, gayri ahlaki ilişkilere giren, kendi eşini aldatırken herkesi aldatabileceğini herkese ilan eden, kötü görüntülerdir'' dedi. Arınç, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin ''Her şey alkolden ibaret değildir'' derken yanına bir başka şeyi daha ilave ettiğini hatırlattı. ''Her şey seksten de ibaret değildir'' dediğini anımsatan Arınç, bu sözlerine karşılık da garip eleştiriler olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: ''Televizyonlarda zaman zaman talk showlara çıkan birisi 'Ben mitoz bölünmeyle dünyaya geldim' dedi. Yani bana bir mesaj gönderdi. Şimdi o değerli talk showcuya veya şovmene son kaset olaylarını hatırlatmak istiyorum. Bunların üzerinde konuşacak değiliz. Ama yayınlanan her kaset, dünyayı seksten ibaret gören, gayri ahlaki ilişkilere giren, kendi eşini aldatırken herkesi aldatabileceğini herkese ilan eden kötü görüntülerdir. Evet aile hayatı, birlik, bütünlük, yeni nesillerin meydana gelmesi, sağlıklı bir şekilde, ahlaki bir şekilde olmalıdır. Yayınlanan her kaset, bir konuşma kaseti değil, bir şiir kaseti değil son zamanlarda. Ben eski bir siyasetçiyim. Medya benim eski kasetlerimi bulduğu zaman çok sevinirdi ama o kasetlerin hepsi benim konferanslarımdı, benim konuşmalarımdı. Hamdolsun son yayınlanan kasetlerde bizim herhangi bir ilişkimizi bugüne kadar bulmadılar, bulamayacaklar.'' Arınç, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirileriyle konusunda, Kılıçdaroğlu'nun ''Ben Bülent Arınç diye birini tanımıyorum'' dediğini ifade etmesi üzerine ''Buna cevap verilmez'' dedi. -''ÖYLESİNE SEFİL BABALAR VAR Kİ...''- Bülent Arınç, batı ülkelerinde, çağdaş ülkelerde, tüm ülkelerde yöneticilerin, çok genç yaştaki insanların alkolizme alışmaması, o yola girerken uyarılması, bazı zorluklar çıkarılması konusunda hem fikir olduğunu belirterek, ''Bu sadece bizim ülkemizde olmuyor. Ama maalesef bunlardan korkan, çekinen bazı çevreler, bu gürültüler karşısında susmak zorunda kalabiliyorlar'' dedi. Bu konuda sesini yükseltmiş bir insan olduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti: ''(Her şey alkolden ibaret değildir) dediğim için belki sizlerden bazılarınızın tebriklerini, dualarını aldım, ama yine 15-20 kişilik bir grup, bazı medya organlarını da kendilerine alet ederek, alabildikleri içkileri, sahilde kenar bir yerde içip güya beni protesto ettiler. Yani 'her şey alkolizmden ibaret değildir' sözümü, 15-20 kişinin garip bir şekilde istismar ettiğini veya beni eleştirdiğini gazetelerde okumuşsunuzdur. O insanlara, gelip bu yeri göstermemiz lazım. Arkadaşlar, çok dikkatli olalım. Türkiye'de alkolle tanışma yaşı 9'lara 10'lara indi. Öylesine garip, öylesine sefil babalar var ki, Türkiye'de, kendisi içerken çocuğuna da içirebiliyor. Çocuğunun içmesinden memnuniyet duyabiliyor. Bunlar hasta ruhlardır. Bunlar, akıllı ve sağlıklı kişilik değildir. Dolayısıyla yetişkinler için içkinin alınabilmesi nasıl çağdaş bir konu olarak görülüyorsa genç yaşta çocuklarımızın bununla tanışması o kadar büyük bir felakettir. Alkolle tanışma yaşı 9'lara 10'lara inmiştir. Maalesef uyuşturucuyla tanışma yaşı da 14-15'lere kadar gerilemiştir. Bunlar bir ülke için tehlike çanlarıdır.''